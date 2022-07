WSJ: EL loobus Vene metallifirma-vastastest sanktsioonidest

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel loobus Euroopa Liit (EL) viimasel hetkel lisada Venemaa metallifirma VSMPO-Avisma Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja. VSMPO tarnib Euroopa lennukitootjale Airbus titaani.

Airbusi peakorter asub Prantsusmaal. Firma annab Euroopas tööd tuhandetele inimestele. Airbus on varem avalikult kutsunud EL-i vältima Venemaa titaani sisseveo keelustamist, vahendas The Wall Street Journal.

EL proovib säilitada habrast tasakaalu. Brüssel tahab karistada Moskvat, kuid kaitsta samal ajal Euroopa majandushuve. Euroopas on juba erimeelsusi energiasanktsioonide kehtestamise suhtes. Mõned liikmesriigid kardavad, et sellised sanktsioonid võivad kahjustada Euroopa majandust rohkem kui Venemaa oma.

Esialgu plaanis EL VSMPO lisada sanktsioonide all olevate kaitsetööstusega seotud Venemaa ettevõtete nimekirja. Ettevõte tarnib materjale Venemaa hävitajatele, need hävitajad tegutsevad ka Ukrainas. VSMPO kuulub osaliselt Venemaa riiklikule kaitsefirmale Rostec. Seda firmat juhib oligarh Sergei Tšemezov.

EL-i diplomaadid ütlesid, et liikmesriigid muretsesid, et VSMPO ekspordi piiramine võib kaasa tuua Moskva reaktsiooni, kus Venemaa lõpetab titaani müügi Euroopa firmadele. Diplomaatide sõnul oli Prantsusmaa mures mis tahes sammude pärast, mis võib ohtu seada Euroopa titaani impordi. Prantsusmaad toetasid Saksamaa ja Hispaania, teatas The Wall Street Journal.

Airbusi aktsionärideks on Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa. Konsultatsioonifirma AlixPartners andmetel ostab Airbus umbes 65 protsenti oma titaanist VSMPO-lt.

"Venemaa titaanile sanktsioone kehtestada pole mõtet. See on Venemaa jaoks väike äri. Me sanktsioneeriksime siis ennast. Ei USA, Euroopa pole olnud valmis VSMPO-le sanktsioone kehtestama. Sellel pole mõtet," väitis sel nädalal Airbusi juht Guillaume Faury.