Iraanis jätkuvad pensionäride meeleavaldused, kuna valitsus ei suuda parandada riigis elutingimusi. Pensionärid nõuavad, et valitsus tõstaks pensioni 38 protsenti.

Hiljutine pensionäride protestilaine sai alguse pärast seda, kui valitsus teatas 6. juunil, et tõstab pensioni 10 protsenti. Varem lubas valitsus tõsta seda aga 38 protsendi võrra. Iraani parlament toetas 38-protsendilist tõstmist, vahendas Rferl.

20. juulil saatis parlamendi spiiker Mohammad Baqer Qalibaf president Ebrahim Raisile kirja, milles väitis, et 10-protsendiline tõus on seadusega vastuolus. Spiiker teatas, et pensionide tõstmine peab olema kooskõlas parlamendi otsusega.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha, kuidas pensionärid kogunesid vähemalt neljas lõunapoolses linnas. Pensionärid kandsid Raisi valitsuse vastaseid loosungeid.

Iraanis kiireneb inflatsioon ja majandust räsivad USA karmid sanktsioonid. Valitsus on vahistanud paljusid meeleavaldajaid.

Viimaste kuude jooksul on islamiriigis puhkenud mitu meeleavaldust. Mais toimus ka õpetajate üleriigiline meeleavaldus.