Põllumehed on alustanud varase saagi koristamist

Järvamaal osaühingus Estonia alustati varase taliodra koristamist kolm päeva tagasi.

"Saagikus on keskmine, oleneb põllust ja sademetest. Jääb umbes kuus tonni hektarilt aidakaalus," ütles OÜ Estonia agronoom Toomas Printsmann.

"Rohkem läga peal, sellest on ka umbrohtumist rohkem, aga eks siis taimekaitse pool peab jälle tugevam olema meie ettevõttes," rääkis ta.

PRIA andmetel kasvatatakse tänavu Eestis teravilja üle 371 000 hektaril, mis on ühe protsendi võrra rohkem kui mullu. Ligi pool teravilja pinnast on nisu all, alla kolmandiku on oder, 11 protsenti on kaer ja neli protsenti rukis.

Aravete lähistel Rebase talus kasvatatakse peamiselt küll õunu, ent osa talu varase kartuli saagist on juba turule jõudnud.

"Sooja on, nüüd tuli niiskust ka. Põud ei takistanud, hilisemad sordid said õigel ajal vihma, nii et tulemus peaks päris hea tulema sügisel," selgitas Rebase talu peremees Meelis Tiigemäe.

"Meil on olemas oma klientuur, kes juba teavad, et siit saab vara kartulit ja me käime ise turgudel müümas," ütles Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe.

Rebase talu peamine sissetulek tuleb siiski õunakasvatusest. Piia Tiigemäe sõnul tuleb õunasaak ilmselt hea.

"Ma arvan, et päris ilus tuleb tänavu ilmselt. Tundub, et õunu on otsas praegu, on tulnud vett, on sooja. Kasvavad ilusti," rääkis ta.