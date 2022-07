Laupäeval sajab paiguti hoovihma

Nädalavahetusel on õhk võrreldes reedega pisut jahedam, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest.

Laupäeva öösel on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese pilvisusega ilm. Saartelt levib vihmasadu ja äike ida suunas ja kohati on sadu tugev. Läänekaare tuul on rahulik ja õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesk- ja Ida-Eestis on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ning mõnel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 24, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab veidi hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on Lääne-Eestis 18 kuni 21, Ida-Eestis 21 kuni 24 kraadi.

Pühapäev ja esmaspäev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool on oodata hoovihma. Teisipäeval ajab kõrgrõhuala pilved minema, kuid kolmapäeval liigub läänest Eesti suunas juba tugevam sajuala. Õhk jääb 18 kuni 26 kraadi vahele.