Vene väed jätkavad rünnakuid rindeasulaile

Oluline 23. juulil kell 09.10:

- Briti luure teatel jätkavad Ukraina väed Hersoni oblastis pealetungi Vene vägede vastu ning seal on viimase kahe ööpäeva jooksul toimunud ägedad lahingud;

- Ukraina luurejuht peab võimalikult Venemaa rünnakut Odessa vastu;

- Vene väed jätkavad kümnete asulate pommitamist;

- sõjauuringute instituudi teatel teevad Vene väed väiksemaid maapealseid rünnakuid küladele rindejoonel;

- Mõkolajivis kõlasid võimsad plahvatused ning pea igas Ukraina oblastis kõlas õhuhäire;

- USA kaalub Ukrainale hävituslennukite andmist;

- teraviljaekspordi leppe allkirjastanud Ukraina ministri sõnul oli kokkulepe võimalik üksnes Ukraina edusammudele sõjas.

Briti luure: Hersoni oblastis jätkuvad ägedad lahingud

Suurbritannia sõjaväeluure teatel jätkavad Ukraina relvajõud Hersoni oblastis pealetungi Vene vägede vastu ning viimase 48 tunni jooksul on seal toimunud ägedad lahingud.

Briti luure hinnangul üritab Venemaa tõenäoliselt aeglustada Ukraina rünnakut, kasutades suurtükituld Inguletsi jõe ääres.

Brittide hinnangul on Vene vägede varustusliinid Dniprost lääne pool üha enam ohus.

Ukraina luurejuhi sõnul on Vene vägede rünnak Odessa vastu tõenäoline

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi juhi Kõrõlo Budanovi sõnul tõenäoline, et Vene väed püüavad Odessat rünnata.

"Neil on sellised plaanid. Meil on ka teatud plaanid. Eks aeg näitab, mis saab. Nagu ma ütlesin varem ja kordan seda ka nüüd - me lahendame kõik oma probleemid eranditult sõjaväega. See tähendab, et jõuga," rääkis Budanov.

Ta lisas, et Ukraina kavatseb taastada kontrolli kogu oma riigi territooriumi üle.

"Mitte midagi muud ei tule. Vene Föderatsioon püüab oma tegusid ellu viia, kuna nad on agressorriik, okupeeriv riik. See on nende jaoks loomulik. Kuid see ei õnnestu," ütles ta.

Budanov lisas, et Venemaa püüab jätkuvalt saavutada sõja peamist eesmärki ehk hävitada Ukraina riiklus.

ISW: Vene väed jätkavad rünnakuid rindeküladele

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi ISW teatel jätkavad Vene väed väiksemaid maapealseid rünnakuid küladele rindejoonel.

Reedel tegid Vene väed rünnakuid Siverskist idas, Harkivist põhja pool, Bahmuti ümbruses ja Hersoni - Mõkolajivi oblasti piiril.

ISW teatel püüdsid Vene väed läheneda Donetski linna loodeosale, kuid ebaõnnestusid.

Ukraina väed pidasid Harkivi linnast põhja pool piiratud positsioonilahinguid.

Donetski nn rahvavabariigi juht Denõs Pušilin allkirjastas Harkivi oblasti okupatsioonijuhiga koostööleppe, mis ISW hinnangul viitab sellele, et Kreml kavatseb integreerida Harkivi oblasti Vene Föderatsiooniga.

Mõkolajivis kõlasid laupäeva varahommikul võimsad plahvatused

Mõkolajivi linnapea teatel kõlasid laupäeva varahommikul linnas võimsad plahvatused.

Õhusireenid kõlasid laupäeval pea igas Ukraina oblastis, välja arvatud Hersonis ja Krimmis.

Vene väed jätkavad kümnete asulate pommitamist

Ukraina relvajõudude teatel jätkasid Vene väed reede jooksul üle riigi kümnete asulate pommitamist.

Vene väed ründasid suurtükkidega Tšernihivi ja Sumõ oblastit, samuti paljusid asulaid Harkivi oblastis. Slovjanski suunal pommitasid Vene väed 18 asula ümbrust. Ka Kramatorski suunal kasutasid venelased suurtükke.

Avdijivka ja Zaporižžja suundades pole olulisi muudatusi toimunud.

Ukraina peastaap lisas, et Mustal merel hoiab Venemaa valmisolekus kaht täppisrelvade alust vähemalt 16 Kalibr tüüpi tiibraketiga.

"Oht raketirünnakuteks sõjaväe- ja kriitilisele taristule Ukraina territooriumil püsib," lisas peastaap.

Valge Maja: USA kaalub Ukrainale hävituslennukite andmist

USA kaitseministeerium kaalub, kas saab saata tulevikus Ukrainale hävituslennukeid, ütles Valge Maja pressiesindaja John Kirby.

Ta lisas siiski, et kuigi Joe Bideni administratsioon teeb eeluuringuid hävituslennukite võimaliku tarnimise kohta, ei ole see samm, mida astutakse lähiajal.

Ukraina minister: tänu sõjalistele edusammudele oli teraviljalepe võimalik

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov ütles, et teravilja ekspordi leppe sõlmimine oli võimalik üksnes tänu Ukraina sõjalistele edusammudele.

Minister ütles, et tähtis hetk oli Ukraina mitme Musta mere sadama lähistel asuva Maosaare tagasi võtmine.

Kubrakovi hinnangul ei ole ohtu, et Vene laevad jõuaksid leppes kokkulepitud roheliste koridoride kaudu Ukraina sadamatesse, sest sellisel juhul tulistaksid Ukraina väed neid rakettidega.