Pühapäev tuleb sajune

Pühapäeval tuleb mitmel pool Eestis sajune ilm. Sooja on kuni 23 kraadi.

Saabuval ööl suurem sadu taandub, aga kohati sajab hoovihma ja tekib ka udu. Tuul puhub enamasti läänest ja mõõduka tugevusega ning õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Hommikul on hoovihma võimalus juba suurem ning paiguti katab maad uduloor. Läänekaare tuul on leebe ja sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib olla äikest. Puhub enamasti läänekaare tuul 3 kuni 10, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, Põhja-Eestis aga vaiksemalt. Päevased temperatuurid jäävad 18 ja 23 kraadi vahele.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Tuul on vaikne ja õhutemperatuur jääb 20 kraadi juurde või alla selle.