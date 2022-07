Reisijad ummistavad Inglismaal mitmendat päeva Doveri sadamat ja Eurotunnelit

Reisijate ja veokite ummikud sadamas ja tunneli juures ulatusid laupäeval seitsme tunnini.

Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa ametnikud süüdistavad häiretes teineteist. Briti valitsus ütles, et Prantsusmaa võimud pole suutnud palgata passikontrollidesse piisavalt inimesi ning nõudis olukorra lahendamist.

Prantsusmaa transpordiminister aga ütles, et Prantsusmaa ei vastuta Brexitiga kaasnenud täiendavate piirikontrollide eest.

Suured ummikud olid nii reedel kui ka laupäeval, kuid Suurbritannia erakorraliste olukordade haldamist juhtiv asutus prognoosib samasugust olukorda ka pühapäevaks.

Doveri sadamas soovib Prantsusmaale pääseda umbes 6500 autot, mis on samas vähem kui laupäeval väinaületust oodanud 10 000 autot.

Sadamaametnikud ja Eurotunnel on töötanud läbi pühapäeva öö, et hakata vähendama ka M20 teele pargitud 1500 veokist koosnevat järjekorda. Transpordifirma Logistics UK esindaja Natalie Chapman ütles, et mõni veokijuht on oodanud võimalust ületada La Manche'i väin üle 18 tunni.

Puhkusele suunduv Anna Parkinson rääkis, et ta läbis Eurotunneli terminali sõites seitsme tunni jooksul umbes kolm kilomeetrit. Jane Dennis ütles, et tema pere liikus Eurotunneli terminali lähistel kuue tunni jooksul umbes 70 meetrit enne, kui otsustas ümbersõidu kasuks. Prantsusmaale jõudsid nad 12 tundi pärast Hampshire'ist sõitma hakkamist.