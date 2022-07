Kruiisilaevad jäävad Tallinnasse kauemaks kui varem

Kaks koroona-aastat räsisid tugevalt kruiisiäri ja kui aasta alguses oli lootus, et Tallinna külastab sel suvel ligi 350 kruiisilaeva, siis pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale loobus üle poolte laevadest Tallinna külastamisest.

"Peterburi on meie teadaolevalt Läänemere kruiiside tõmbenumber, kõik olid teel Peterburi. Praegu, kui Peterburi on Läänemere külastuste ringist väljas, siis otsitakse alternatiivseid kohti," rääkis Tallinna Sadama reisijatesuuna ärijuht Ingrid Berezin.

Kruiisiäri vaates asuvad Tallinn ja Helsingi Peterburi külje all ning siia sõitmise asemel viiakse turiste nüüd Liepajasse, Riiga, Klaipedasse, Kotkasse ja Turusse, aga ka Saaremaale jõuab kruiisituriste rohkem kui loota osati.

"Mis on teistmoodi sellel hooajal on, see et väga paljud kruiisisid on tehtud nii, et laevad Tallinnas seisavad kaks ööpäeva," sõnas Berezin.

Kui varasemalt oli laevade ajakava mitu aastat varem paika pandud, siis tänavu tuleb sadamal pidevalt valmis olla ootamatusteks.

"Hästi viimasel minutil, laev on kai ääres, ütleb, et ma lähen täna välja hiljem, suuremalt osalt just nimelt hiljem, mitte varem või ma jään täna ööseks," kirjeldas Berezin.

Pooled kruiisituristidest on tänavu sakslased, iga viies on ameeriklane. Berezini sõnul näitab ameeriklaste nii suur osakaal, et sõjahirmu turiste Eestist eemale ei peleta.

Pühapäeva hommikul kruiisilaevaga Tallinna tulnud Kanada reisikorraldajal Janie Evansi sõnul paljud tema klientidest siiski loobusid sõja tõttu Euroopa reisidest.

Seda on näha ka laeval, kus lõviosa reisijatest on eurooplased. Tema ise ei pelga. "Me tegime palju kodutööd, vaatasime, et peatuskohad on turvalised, liigume koos grupiga, koos giidi või meeskonnaliikmega, kuni püsime turvaliselt, teame, mis maailmas toimub, ma arvan, et lennata on isegi keerulisem arvestades streike, pagasiprobleeme," rääkis Evans.

Kui kruiisilaevad tulevad Tallinna pooltühjadena, siis märksa kiiremini taastus liinireisijate arv.

Tallinki reisijate arv hakkas hoogsalt kasvama juba mais ning ettevõtte kommunikatsioonijuhi Katri Lingi sõnul on see jõudmas koroonaeelsele tasemele. Laevareisijate arvule on hoogu juurde andmas lennujaamades valitsev kaos.

"Ei tea, kas siin on mõjunud see, et paar aastat pole saanud väga palju reisida, ikkagi reisitakse, käiakse restoranides, käiakse spaades ja ausalt öeldes see, mida meie oma klientidelt kuuleme, et Eestis on ikkagi veidi odavam kui Soomes," sõnas Link.

Venemaa otsus lubada oma kodanikel taas välismaale sõita on märkimisväärselt kasvatanud Peterburist tulevate bussireisijate arvu. Tallinnasse sõidetakse peamiselt selleks, et siit lennata edasi.

"Ma elan Peterburis ja see tundus mulle mugav, mugavam kui sõita läbi Türgi. Ja praegu see reis ei olnud nii pikk, et oleks väsitav," rääkis Hamburgi sõitev turist Irina.