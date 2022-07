Motonostalgia festival tõi Pärnus kokku tuhandeid motohuvilisi

Pühapäevast sombust suvepäeva oligi õige veeta ringraja ääres. Nii tuli suurte motofännnide kõrval kohale ka pisikesi rallisõpru. Kui parasjagu võidusõitu ei toimunud, sai uudistada, milliseid mootorrattaid ja muid sõiduriistu oli ringraja äärde toodud ja jälgida, kuidas mehed oma masinaid putitavad. Näiteks kardisõitjad demonstreerisid, mis hirmsat häält sellised pisikesed masinad võivad teha.

Mootorrataste ringrajasõidus olid kiirused nii suured, et rattad lihtsalt vilksatasid pealtvaatajate silmade eest mööda ja kadusid kõrvulukustava mürinaga kurvi taha. Paljudele meenutas see kõik kunagisi Kalev Suursõite, mis peeti aastatel 1959-2006 Pirita ringrajal. Need olid niinimetatud motomeeste laulupeod ja sinna kogunes tohutu hulk pealtvaatajaid. Pühapäevase sõidu võitis legendaarne ringrajasõitja Peeter Koval.

"See on ikkagi jah vanade mootorrataste kokkutulek, näitus ja sinna juurde on pandud erinevad demonstratsioonsõidud. Üritamegi kõike, mis on motondusega seotud, tuua ühte päeva kokku. Et näeksime, mis on kunagi olnud ja mis ka tänapäeval tehakse. Eelmised viis korda on see olnud Laitse rallipargis ja nüüd siis Pärnus. Absoluutselt täiesti rahul, et see koht sai valitud, rahvast on meeletult," rääkis Motonostalgia korraldaja Marko Pettai.

Ka staažikas ringrajasõitja Heino Korb tõdes, et ürituse Porsche ringrajale toomine oli õige samm.

"See on vesi ringrajasõitjate veskile, sest siia on tulnud väga palju väliskülalisi sõitma klassikute klassi. Kui palju üldse on Eestis võimalik ringrajasõiduga tegelda? Tegelikult päris palju, sest meil on oma Balti Eesti meistrivõistluste sari, kus on esindatud kõik masinaklassid, kaasa arvatud ka vanad klassik-mootorrattad. Muidugi vanemaid kui 70 aastat rattaid on ainult üks ja see on minul," rääkis Korb.

Kaasa sai elada veel kardi ja mootorratta jõukatsumisele, kus paljude üllatuseks kart otsekohe ette rebis ja oma edumaad järjest suurendas. Omaette vaatamisväärsus oli murutraktorite ringrajasõit, kus mõistagi muru segamas polnud ja lihtsalt tuli katsetada, kui suurt kiirust on murutraktor võimeline arendama.