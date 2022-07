Jäätise hinnad tõusevad tooraine kallinedes veelgi

Suvi on jäätisemüüjatele kõige magusam aeg, kuid sel aastal on ostuhuvi mõnevõrra langenud. Seevastu jäätise hinnad on tõusnud ja tooraine kallinemise jätkudes on hinnalisa oodata veelgi.

Balbiino jäätiseauto jõuab muusika saatel igal pühapäeval ringiga teletorni juurde. Vihmase ilmaga ostjaid naljalt ei leia ja jäätiseauto töötab pigem liikuva reklaamina.

"See on selline hooaja värk, et rohkem kui suve algus on, siis on rohkem inimesi, kliente, ja kui lõpu poole, siis hakkab vähemaks jääma," rääkis jäätisemüüja Rasmus.

Eelmise suvega võrreldes on jäätiste hinnad keskmiselt 11 protsenti kõrgemad.

"Jäätise puhul peamine tooraine on ikkagi piim, koor ja kõik see, mis on piimapõhine tooraine, ja nende hinnad on tõusnud väga palju. Ehk siis, kui me vaatame tegelikult aasta algusest alates, siis sellise toorme hinnad on tõusnud ligi 40 protsenti Eestis, nii et selle hinnatõusu kindlasti me oleme sunnitud tarbijale edasi andma," rääkis Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre.

Poodides jäävad jäätise hinnad veel enamasti alla euro, kuid kalli tooraine jätkudes peab hinda kergitama veelgi.

"Meie turuosa on juunis pisut suurenenud, aga turg on ikkagi natukene langenud. Ja võibolla just langenud selliste odavamate toodete võrra," sõnas Tääkre.

Seevastu väiketootja Jäämari juhatuse liige Virgo Tuul ütleb, et nende ettevõtte turuosa kasvab igal aastal.

"Müük on meil tõusnud, nagu eelnevatelgi aastatel, ka see aasta 20%, on Eesti müük kasvus. Me selles mõttes otseselt ei tunne, et meil oleks kuidagi halb, et ettevõttel läheks halvasti. Ma arvan, et keskmiselt meil ikkagi läheb päris hästi," rääkis Tuul.

Sellegipoolest on Jäämarja jäätised tänavu 15 protsenti kallimad. Tootmine on kallinenud aga veelgi ehk enam kui 30 protsenti ja seda eelkõige elektri ja kütuse hinna tõttu.

"Enda siseselt me oleme mitu kohta leidnud, kus me saame tegelikult energiakulude osakaalu oluliselt tagasi lükata, et ta ei mõjutaks meid nii palju. Näiteks jäätisemasinate soojaenergia üritame kasutada näiteks sooja vee tekitamiseks või siis päiksepaneelid jäätise tootmiseks," rääkis Tuul.

Kui aga tooraine, mis on Jäämarja puhul peamiselt kookospiim ja puuviljad, jätkab kallinemist, on ka neil uus hinnatõus paratamatu.