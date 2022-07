Sõja 152. päev: Ukraina on hävitanud 50 Venemaa laskemoonaladu

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas esmaspäeval, et riik on hävitanud 50 Venemaa laskemoonaladu, kasutades selleks USA-st tarnitud raketisüsteeme HIMARS.

Valge Maja: Vene rünnak Odessa sadamale seab viljaleppe kahtluse alla

Valge Maja hinnangul seab Vene vägede laupäevane rünnak Odessa sadamale teravilja eksportimise leppe kahtluse alla.

Valge Maja lisas, et USA uurib koos rahvusvahelise kogukonnaga edasi võimalusi, kuidas suurendada Ukraina eksporti mööda maismaateid.

EL annab Ukrainale 1,59 miljardit eurot finantsabi

Euroopa investeerimispank (EIB) kiitis heaks täiendavalt 1,59 miljardi euro ulatuses finantsabi andmise Ukrainale.

Uuest lubatud abist 1,05 miljardit antakse kohe.

Tegemist on EL-i teise finantsabi paketiga, mille eesmärk on aidata Ukrainal parandada kõige hädavajalikumat taristut ja jätkata kriitilise tähtsusega projektidega, mis rahuldavad ukrainlaste kiireloomulisi vajadusi.

"Selle finantsabiga me jätkame kahjustada saanud infrastruktuuri, kommunaalteenuste, sealhulgas transpordi taastamisega ning järgmiseks kütteperioodiks valmistumisega," ütles Ukraina rahandusminister Serhi Martšenko EL-i abipaketi kohta.

Kiiev: Ukraina tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Kramatorski ja Bahmuti suunas

Ukraina peastaap teatas esmaspäeval, et riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Kramatorski ja Bahmuti suunas.

Peastaabi teatel jätkavad Vene väed edasitungimist Spirne küla suunas. Peastaabi teatel jätkuvad seal lahingud.

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul sai Venemaa rünnakute tõttu vigastada kaheksa inimest.

Poola saatis Ukrainale tankid PT-91 Twardy

President Volodõmõr Zelenski kabinetiülem Andri Jermak ütles esmaspäeval, et Poola tankid on juba Ukrainas. Jermak ei täpsustanud, kui palju selliseid sõjamasinaid Ukraina Poolalt sai.

Poola kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles pühapäeval, et Poola asendab Ukrainale antud tankid Lõuna-Korea tankidega. Poola teatel on Korea tankid palju parema kvaliteediga.

PT-91 on Poola peamine lahingutank, see on T-72 edasiarendus. Poola relvajõud võtsid PT-91 kasutusele 1995. aastal.

Reznikov: Saksamaa alustas iseliikuvate õhutõrjesüsteemide Gepard tarnimist

"Ukrainasse on saabunud kolm Saksamaa iseliikuvat õhutõrjesüsteemi Gepard," teatas esmaspäeval kaitseminister Oleksi Reznikov.

Juunis lubas Saksamaa saata Ukrainale 30 Gepardit. "Ukraina ootab praegu 15 Gepardit," ütles Reznikov.

Ühendkuningriigi luure andmeil on Venemaa sõjasuutlikkus Ukrainas raugemas

Üsna pea ei suuda Venemaa Ukrainas enam edasi tungida ning vajab sõjas uut pausi, mis annab Ukraina vägedele võimaluse vastupealetungiks, ütles Ühendkuningriigi välisluureteenistuse MI6 juht Richard Moore haruldases avalikus kõnes. Aspeni julgeolekukonverentsil kõnelenud Moore'i sõnul ei suuda Venemaa toimetada jalaväge ja sõjavarustust Ukrainasse tulevail nädalail. Moore'i sõnul on Euroopa riikidest välja saadetud ka üle 400 Venemaa luureohvitseri, mis on Venemaa luurevõimekust vähendanud vähemalt poole võrra.

Kiiev: Venemaa piinab ja ähvardab Hersoni elanikke

"Inimeste puhul rakendatakse psühholoogilist terrorit, neile tehakse tapmisähvardusi. Inimeste röövimine ja ja piinamine on faktiliselt tõestatud," teatas Ukraina julgeolekuteenistus.

Ukraina võimud süüdistavad kaht endist ministrit riigireetmises

Endine välisminister Kostiantõn Hrõštšenko ja endine justiitsminister Oleksandr Lavrõnovõtš said süüdistuse Harkivi kokkulepetes osalemises, teatas Ukraina peaprokuratuur. Mõlemad ministrid tegutsesid ekspresident Viktor Janukovõtši alluvuses.

Janukovõtš ja Venemaa ekspresident Dmitri Medvedev allkirjastasid 2010. aastal Harkivi lepingud. Sellega pikendati Venemaa Musta mere laevastiku viibimist Sevastopolis 25 aasta võrra. Ukraina sai vastutasuks odavama gaasihinna.

Kiiev: esimesed viljalaevad võivad lahkuda sadamatest sel nädalal

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov ütles esmaspäeval, et riik plaanib sel nädalal alustada teravilja tarnimist.

Ukraina ja Venemaa allkirjastasid reedel Istanbulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Laupäeval ründas Venemaa rakettidega Musta mere ääres asuvat Odessa sadamat. Moskva väitis, et ründas sõjalisi sihtmärke.

Sõja tõttu on surma saanud vähemalt 18 ja haavata üle 50 Ukraina meediku

Vähemalt 18 Ukraina meedikut on saanud sõjas ametiülesandeid täites surma ja üle 50 haavata, teatab Ukraina terviseministeerium. Ministeeriumi teate kohaselt on ligi 900 meditsiiniasutust sõjas kannatada saanud või hävinud. Neist 123 on hävinud täielikult ja 746 vajab remonti. Venemaa eitab rünnakuid tsiviilisikute või meedikute vastu.

Ukraina meedikud Harkivis tööd tegemas Autor/allikas: SCANPIX/State Emergency Service of Ukraine

President Zelenski sõnul ootavad kaotust sõjas ka okupatsiooniväelased ise

Ukraina teeb edaspidigi kõik, valmistamaks võimalikult suurt kahju Vene vägedele, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma tavapärases igapäevases videopöördumises pühapäeva õhtul. Zelenski sõnul selgub Ukraina luure pealtkuulatud telefonikõnedest, et okupandid tunnistavad oma sugulastele helistades pidevalt, kuidas Venemaa kaotab selle sõja. Zelenski ütles ka, et Ukraina iseseisvuspäeva tähistamine 28. juulil sõja tõttu kindlasti ära ei jää. "Ehkki pidutsemine keset sõda võib tunduda julm, pidutseme me siiski, sest ukrainlased on rahvas, keda pole võimalik murda," ütles Zelenski.

ISW: Kreml jätkab Venemaal vabatahtlike pataljonide loomist

"Kremli rahastatud Wagneri grupp värbab aktiivselt venelasi, et nad saata siis Ukrainasse," teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

ISW teatas samuti, et Vene väed jätkavad rünnakuid Slovjanski, Siverski ja Bahmuti piirkonnas.

London: Ida-Ukrainas jätkuvad lahingud

Suurbritannia sõjaväeluure teatas, et lahingud jätkuvad Ida-Ukrainas, samuti toimuvad lahingud Hersoni piirkonnas.

Briti luure teatel peavad Venemaa sõjaväejuhid otsustama, kas suunata oma ressursid itta või läände.

Ukraina lubas septembriks Hersoni tagasi vallutada

"Võime öelda, et rindel on toimunud pöördepunkt. Me läheme kaitselt üle vasturünnakule. Hersoni piirkond vabaneb kindlasti septembriks," ütles Hersoni oblasti kuberneri nõunik Serhi Hlan.

President Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina väed liiguvad samm-sammult Hersoni suunas.

Venemaa vallutas Hersoni 3. märtsil. See oli üks esimesi suurlinnu, mis langes Vene vägede kätte.

Vene režiimi välisminister kiitis Araabia riike tasakaalustatud suhtumise eest Vene-Ukraina sõtta

Venemaa režiimi välisminister Sergei Lavrov kiitis pühapäevasel Araabia liiga kohtumisel Araabia riike, kes tema sõnul on Ukrainas peetavasse sõtta suhtunud vastutustundlikult ja tasakaalukalt. Lavrov kurtis ka, et Venemaad peetakse ainuvastutavaks praeguse ülemaailmase toidukriisi põhjustamises, nagu oleks kriis puhkenud koos Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

Venemaa plaanib rahvusvahelist kohut Ukraina sõjaväelaste inimsusevastaste kuritegude uurimiseks

Venemaa süüdistab 92 Ukraina sõjaväelast inimsusevastastes kuritegudes ja plaanib nende üle kohtumõistmiseks uut rahvusvahelist kohut, teatas Vene režiimi uurimiskomisjoni juht Aleksandr Bastrõkin. Bastrõkini sõnul toetavad uue kohtu loomist ka Boliivia, Iraan ja Süüria. Bastrõkini sõnul on 92 Ukraina komandörile ja nende alluvaile esitatud süüdistus, veel 96 Ukraina sõjaväelast, sealhulgas 51 relvajõudude komandöri on kuulutatud tagaotsitavaks. Bastrõkini avaldusest esimesena teatanud uudisteagentuur Reuters ei ole leidnud Bastrõkini sõnadele sõltumatut kinnitust, ka ei ole Ukraina Venemaa uurimiskomisjoni juhi avaldust seni kuidagi kommenteerinud.

Venemaa sulges ligipääsu Novaja Gazeta uuele võrguleheküljele

Algse Novaja Gazeta ilmumine nii võrgus kui ka paberil lõpetati juba märtsis, sest leht kritiseeris Venemaa sõjategevust Ukrainas. Toimetus asutas juuli keskel uue lehe nimega Novaja Rasskaz-Gazeta. Pühapäevast peale pääseb Venemaal sellegi võrguleheküljele ainult virtuaalse privaatvõrgu ehk VPN-i abil. Ajalehe enda teatel sulgesid võimu ligipääsu võrguväljaandele, sest süüdistavad ajalehte Vene armee diskrediteerimises. Täpsemat infot pole võimud Novaja Rasskaz-Gazetale andnud. Paberlehe kohta võimudelt mingeid kaebusi seni laekunud pole, mistõttu jätkab toimetus selle väljaandmist.

Kissinger: Ukraina alasid ei tohi Venemaale loovutada

Endine USA välisminister Henry Kissinger soovitab Ukrainal ja läänel mitte loovutada Venemaale jalatäitki okupeeritud Ukraina aladest. Kissingeri sõnul ei tohi Venemaa tulevastel rahuläbirääkimistel endale saada ühtki sõja käigus vallutatud ala. Kissinger ütles Saksamaa avalikõiguslikule ringhäälingule ZDF, et alade loovutamist ei tohi lääneriigid Venemaale isegi välja pakkuda. Öeldu on otseses vastuolus Kissingeri maikuise avaldusega Davosi majandusfoorumil, kus ta leidis, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osast oma territooriumist loobuma.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates 24. veebruarist:

- elavjõud umbes 39 700 (võrreldes eelmise päevaga + 180);

- tankid 1730 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 3950 (+8);

- lennukid 222 (+1);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 876 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 257 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 116 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 719 (+5);

- tiibraketid 177 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2832 (+9);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 73 (+1).

Ukraina relvajõudude teatel kannatasid Vene väed viimasel ööpäeval enim kaotusi Kramatorski piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.