Oluline 25. juulil kell 05:49:

- Ühendkuningriigi luure andmeil on Venemaa sõjasuutlikkus Ukrainas raugemas;

- Sõja tõttu on surma saanud vähemalt 18 ja haavata üle 50 Ukraina meediku;

- President Zelenski sõnul ootavad Venemaa kaotust sõjas ka venelased ise;

- Vene režiimi välisminister kiitis Araabia riike tasakaalustatud suhtumise eest Vene-Ukraina sõtta;

- Venemaa plaanib rahvusvahelist kohut Ukraina sõjaväelaste inimsusvastaste kuritegude uurimiseks;

- Venemaa sulges ligipääsu Novaja Gazeta uuele võrguleheküljele;

- Kissinger: Ukraina alasid ei tohi Venemaale loovutada;

Ühendkuningriigi luure andmeil on Venemaa sõjasuutlikkus Ukrainas raugemas

Üsna pea ei suuda Venemaa Ukrainas enam edasi tungida ning vajab sõjas uut pausi, mis annab Ukraina vägedele võimaluse vastupealetungiks, ütles Ühendkuningriigi välisluureteenistuse M16 juht Richard Moore haruldases avalikus kõnes. Aspeni julgeolekukonverentsil kõnelenud Moore'i sõnul ei suuda Venemaa toimetada jalaväge ja sõjavarustust Ukrainasse tulevail nädalail. Moore'i sõnul on Euroopa riikidest välja saadetud ka üle 400 Venemaa luureohvitseri, mis on Venemaa luurevõimekust vähendanud vähemalt poole võrra.

Sõja tõttu on surma saanud vähemalt 18 ja haavata üle 50 Ukraina meediku

Vähemalt 18 Ukraina meedikut on saanud sõjas ametiülesandeid täites surma ja üle 50 haavata, teatab Ukraina terviseministeerium. Ministeeriumi teate kohaselt on ligi 900 meditsiiniasutust sõjas kannatada saanud või hävinud. Neist 123 on hävinud täielikult ja 746 vajab remonti. Venemaa eitab rünnakuid tsiviilisikute või meedikute vastu.

President Zelenski sõnul ootavad kaotust sõjas ka okupatsiooniväelased ise

Ukraina teeb edaspidigi kõik, valmistamaks võimalikult suurt kahju Vene vägedele, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma tavapärases igapäevases videopöördumises pühapäeva õhtul. Zelenski sõnul selgub Ukraina luure pealtkuulatud telefonikõnedest, et okupandid tunnistavad oma sugulastele helistades pidevalt, kuidas Venemaa kaotab selle sõja. Zelenski ütles ka, et Ukraina iseseisvuspäeva tähistamine 28. juulil sõja tõttu kindlasti ära ei jää. "Ehkki pidutsemine keset sõda võib tunduda julm, pidutseme me siiski, sest ukrainlased on rahvas, keda pole võimalik murda," ütles Zelenski.

Vene režiimi välisminister kiitis Araabia riike tasakaalustatud suhtumise eest Vene-Ukraina sõtta

Venemaa režiimi välisminister Sergei Lavrov kiitis pühapäevasel Araabia liiga kohtumisel Araabia riike, kes tema sõnul on Ukrainas peetavasse sõtta suhtunud "vastutustundlikult ja tasakaalukalt". Lavrov kurtis ka, et Venemaad peetakse ainuvastutavaks praeguse ülemaailmase toidukriisi põhjustamises, nagu oleks kriis puhkenud koos Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

Venemaa plaanib rahvusvahelist kohut Ukraina sõjaväelaste inimsusevastaste kuritegude uurimiseks

Venemaa süüdistab 92 Ukraina sõjaväelast inimsusevastastes kuritegudes ja plaanib nende üle kohtumõistmiseks uut rahvusvahelist kohut, teatas Vene režiimi uurimiskomisjoni juht Aleksandr Bastrõkin. Bastrõkini sõnul toetavad uue kohtu loomist ka Boliivia, Iraan ja Süüria. Bastrõkini sõnul on 92 Ukraina komandörile ja nende alluvaile esitatud süüdistus, veel 96 Ukraina sõjaväelast, sealhulgas 51 relvajõudude komandöri on kuulutatud tagaotsitavaks. Bastrõkini avaldusest esimesena teatanud uudisteagentuur Reuters ei ole leidnud Bastrõkini sõnadele sõltumatut kinnitust, ka ei ole Ukraina Venemaa uurimiskomisjoni juhi avaldust seni kuidagi kommenteerinud.

Venemaa sulges ligipääsu Novaja Gazeta uuele võrguleheküljele

Algse Novaja Gazeta ilmumine nii võrgus kui paberil lõpetati juba märtsis, sest leht kritiseeris Venemaa sõjategevust Ukrainas. Toimetus asutas juuli keskel uue lehe nimega Novaja Rasskaz-Gazeta. Pühapäevast peale pääseb Venemaal sellegi võrguleheküljele ainult virtuaalse privaatvõrgu ehk VPN-i abil. Ajalehe enda teatel sulgesid võimu ligipääsu võrguväljaandele, sest süüdistavad ajalehte Vene armee diskrediteerimises. Täpsemat infot pole võimud Novaja Rasskaz-Gazetale andnud. Paberlehe kohta võimudelt mingeid kaebusi seni laekunud pole, mistõttu jätkab toimetus selle väljaandmist.

Kissinger: Ukraina alasid ei tohi Venemaale loovutada

Endine USA välisminister Henry Kissinger soovitab Ukrainal ja Läänel mitte loovutada Venemaale jalatäitki okupeeritud Ukraina aladest. Kissingeri sõnul ei tohi Venemaa tulevastel rahuläbirääkimistel endale saada ühtki sõja käigus vallutatud ala. Kissinger ütles Saksamaa avalikõiguslikule ringhäälingule ZDF, et alade loovutamist ei tohi Lääs Venemaale isegi välja pakkuda. Öeldu on otseses vastuolus Kissingeri maikuise avaldusega Davosi majandusfoorumil, kus ta leidis, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osast oma territooriumist loobuma.