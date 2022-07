Saksamaa avalikkus on soomuutmise seaduse osas lõhestunud

Justiits- ja perekonnaministeeriumi väljapakutud enesemääramisseadus peaks välja vahetama aastakümneid kehtinud transsooliste seaduse, mis nõudis transsoolistelt ja mittebinaarse sookuuluvusega inimestelt nime ja soo vahetamiseks kohtu otsust ning kahe eksperdi sõltumatut hinnangut.

Saksamaa praegune valitsuskoalitsioon lubas senise seaduse uue vastu vahetada kohe pärast võimulesaamist 2021. aasta detsembris. Justiitsminister Marko Buschmann loodab, et valitsus võtab uue seaduse vastu veel selle aasta jooksul. Seejärel peab seadus jõustumiseks saama veel ka parlamendi heakskiidu.

Uue seaduse kohaselt piisab nime- ja soovahetamiseks ainult isiklikust avaldusest. Et suvalisi, nalja pärast tehtud nime- ja soovahetusi ära hoida, ei saa inimene aasta jooksul pärast oma nime- ja soovahetust uut samasisulist sooviavaldust esitada.

Ajalehe Welt am Sonntag tellitud ning uuringufirma YouGov läbiviidud arvamusuuringust aga selgub, et uut seadust pooldab alla poole Saksamaa kodanikest. Täpsemalt on pooldajaid 46 protsenti ja otseseid vastaseid 41 protsenti uuringus osalenuist. Veel rohkem kahtleb Saksamaa avalikkus seaduse pügalas, mille kohaselt võib nime ja sugu vahetada juba 14 eluaastast alates, kui alaealise vanemad sellega nõus on. Sellele pügalale on otseselt vastu juba 48 protsenti uuringus osalenuist, kindlate pooldajate hulk aga on 39 protsenti.

Justiitsminister Buschmanni sõnul tuleneb kavandatav seadus otseselt põhiseadusest, mis sätestab igale Saksamaa kodanikule õiguse võrdsele vabadusele ja võrdselt väärikale kohtlemisele. Perekonnaminister Lisa Paus lisab, et trans- ja intersoolised on enesemääramisõigust aastakümneid oodanud.

Saksamaal seaduste kohaselt võib inimene olla kas mees, naine või mingist muust soost. Täpselt niimoodi pannakse tema sugu kirja ka isikut tõendavaisse dokumentidesse.