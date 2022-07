Ühendkuningriigi peaministrikandidaat lubab nõrgendada Hiina pehmet jõudu

Konfutsiuse instituudid on ametlikult pühendunud hiina keele ja kultuuri õpetamisele. Lääneriikides aga süveneb arusaam, et tegelikult levitatakse instituutide kaudu praegusele Hiina Rahvavabariigile sobivat ideoloogiat ja seisukohti ning püütakse intellektuaalide arvamust kujundada just Hiina Rahvavabariigile meelepäraseks. Seetõttu on Konfutsiuse instituudid mitmes riigis juba ka keelatud.

Rishi Sunaki sõnul on nii tema rivaal peaministrikandidaadi kohale, praegune välisminister Liz Truss, kui ka suurem osa Lääneriikide juhtidest vaadanud Hiina kahjulikule tegevusele ja ambitsioonidele läbi sõrmede. Sunak kutsub Hiinale vastuseismiseks moodustama uut NATO-riikide ühendust.

Trussi pooldajad ei vaidle Sunaki seisukohtadele Hiina küsimuses vastu. Küll süüdistavad Trussi toetajad Sunakit silmakirjalikkuses, sest kogu oma ametiaja jooksul rahandusministrina üritas ta läbi suruda majandusleppe sõlmimist Hiinaga.

Hiina Sunaki avaldustest ei heitu. Hiina ametlikke seisukohti esindava ajalehe Global Times hinnangul ei oota Hiina valitsus Sunaki peaministriks saamise korral suuri muutusi kahe riigi suhetes, lootes siiski nende paranemist. Ajaleht kirjutab, et Sunakil on pragmaatilised vaated tasakaalustatud suhete arendamiseks Hiinaga.

Sunaki avaldused Konfutsiuse instituutide aadressil on selges vastuolus Liz Trussi tegevusega, kes 2014. aastal kirjutas haridusministrina alla vastastikkuse mõistmise memorandumile Hiina haridusministeeriumi agentuuri Hanban ja Londoni Ülikooli Kolledži kasvatusteaduste teaduskonna vahel. Oma praeguses kampaanias on Truss pidanud päevselgeks, et Ühendkuningriik ei tohi oma kriitilise riikliku taristu ehitamisel sattuda sõltuvusse Hiinast. Samuti soovib ta järgnevaks kümneks aastaks mõeldud välispoliitika strateegiasse lisada peatükid Venemaa ja Hiina agressiivse tegevuse kohta.