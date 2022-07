Kantar Emor: Eesti 200 toetuse kahanemine jätkus

Eesti 200 toetus oli juulis 13 protsenti. Juunis oli neil toetajaid 15 ja mais 17 protsenti. Eesti 200 on erakondade reitingutabelis jätkuvalt neljandal kohal. Viiendal kohal on Isamaa, mille toetus oli 11 protsenti nii nagu ka juunis. Veel aprillis oli Eesti 200 toetus 21 ja Isamaa toetus seitse protsenti. Kõige populaarsem on endiselt Reformierakond, mida toetas juulis 30 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Teisel kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18 ning kolmandal Keskerakond 15 protsendise toetusega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli juulis üheksa protsenti. Madis Hindrele kommenteeris küsitluse tulemusi Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.