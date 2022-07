WSJ: Muski afäär Google'i asutaja naisega hävitas kahe miljardäri sõpruse

Musk ja Brin olid pikaaegsed sõbrad. Brin andis Muskile 2008. aasta finantskriisi ajal 500 000 dollarit. Autofirmat Tesla räsis siis likviidsuskriis.

Asjaga kursis inimeste sõnul on viimaste kuude jooksul pinged kahe mehe vahel kasvanud. Allikate teatel müüs Brin maha oma aktsiad Muski ettevõtetes.

Santa Clara kohtudokumentide kohaselt esitas Brin abielulahutuse selle aasta jaanuaris. Brin viitas siis "leppimatutele erimeelsustele". Allikate teatel esitas Brin avalduse mitu nädalat pärast seda, kui ta sai afäärist teada, vahendas The Wall Street Journal.

Brini advokaat keeldus kommentaaridest. Brini abikaasa Nicole Shanahani advokaat ei vastanud samuti The Wall Street Journali kommentaaritaotlustele.

Umbes 11 tundi pärast artikli ilmumist kommenteeris seda sotsiaalmeedias ka Musk. "See lugu on vale. Mina ja Sergey oleme sõbrad, olime eile õhtul koos peol," teatas Musk. Musk väitis, et on Shanahani viimase kolme aasta jooksul ainult kaks korda näinud.

Muski isiklik elu on viimase kahe kuu jooksul pälvinud suurt tähelepanu. Kohtudokumendid näitavad, et miljardär Elon Musk sai 2021. aastal abieluvälise suhte raames kaksikute isaks. Kaksikute ema Shivon Zilis töötab Muskile kuuluvas tehnoloogiafirmas.

Allikate teatel algas Muski ja Shanahani afäär 2021. aasta detsembris. Musk oli siis just lahku läinud oma elukaaslasest.

Brin ja Shanahan tegelevad nüüd lahutuse vormistamisega. Shanahan tahab väidetavalt saada miljard dollarit.

Musk on maailma üks rikkamaid inimesi, tema varanduse väärtuseks hinnatakse umbes 240 miljardit dollarit. Brini varanduse väärtuseks hinnatakse 95 miljardit dollarit.