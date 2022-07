Sõja 153. päev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao. Ukraina teatel sai surma 48 Venemaa sõjaväelast, samuti hävitati neli tanki ning kuus sõjaväemasinat. Sõja-analüütikute ja Ukraina ametnike teatel viib Venemaa Ukraina lõunaossa jõude juurde.

Oluline 26. juulil kell 22.40:

- Ukraina loodab sel aastal sõlmida IMF-iga kokkuleppe 15 kuni 20 miljardi dollari suuruses programmis, mis aitaks sõjast räsitud majandust turgutada;

- Ukraina ametnike ja sotsiaalmeediapostituste andmetel viib Venemaa Ukraina lõunaossa jõude juurde;

- Saksamaa tarnis oma varudest Ukrainale kolm MARS2 mitmikraketiheitjat, samuti viis õhutõrjerelva Gepard ja kolm haubitsat 2000;

- Euroopa Liit pikendas Venemaa vastu juba 2014. aastal kehtestatud ning tänavu oluliselt laiendatud sanktsioone 2023. aasta jaanuari lõpuni;

- Venemaa paika pandud võimude teatel on Zaporižžja oblastis välja antud 8000 Vene passi;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao;

- Zelenski: Euroopa peab Venemaa "gaasisõjale" vastama Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamisega;

- Kiiev: Vene väed on Vuhlehirski elektrijaama lähedal saavutanud väikeseid edusamme;

- Ukraina: Odessa piirkonda tabas veel üks Vene raketirünnak;

- Bratislava: Slovakkia võib Ukrainale saata hävitajad MIG-29;

- Erdogan kutsus viljalepingus osalejaid üles täitma oma kohustusi;

- Mõkolajivit tabasid teisipäeval Venemaa raketirünnakud.

Ukraina loodab saada IMF-ilt kuni 20 miljardit

Ukraina loodab sõlmida enne aasta lõppu Rahvusvahelise Valuutafondiga kokkuleppe 15 kuni 20 miljardi dollari suuruses programmis, mis aitaks sõjast räsitud majandust turgutada, ütles riigi keskpanga juht Kõrõlo Ševtšenko Reutersile.

"IMF on sõja ajal tegutsenud alati kui Ukraina partner. Ma loodan, et programm algaks sel aastal," sõnas Sevtšenko.

Ukraina majandus langeb prognoosi järgi sel aastal 35 kuni 45 protsenti ning riigi igakuine riigieelarve puudujääk on viis miljardit dollarit. Ukraina sõltub praegu tugevalt välisrahastusest.

Ukraina ametnike teatel viib Venemaa riigi lõunaossa jõude juurde

Vene sõjavägi viib Ukraina lõunaossa oma vägesid juurde, tugevdades positsioone Hersoni ja Zaporižžja oblastis, ütlevad Ukraina ametnikud ja näitavad sotsiaalmeediasse postitatud videod.

Mitmel Ukraina sotsiaalmeediakontol kirjeldatakse raske sõjatehnika liikumist mööda raudteed ja maanteed Hersoni oblastisse. CNN on enda sõnul geolokeerinud mitu viimastel päevadel filmitud videot, mis näitavad sõjaväekolonnide liikumist Krimmi poolsaarelt Hersoni oblastisse. Osad videod näitavad kolonnide liikumist Venemaalt Krasnodarist üle Kertši väina Krimmi poolsaare suunas.

Ukraina armee peastaabi ja lõuna ringkonna operatiivjuhtkonna esindajad ei kommenteerinud neid väiteid, kuid Ukraina presidendi kantselei Krimmis teatas, et sõjatehnika, laskemoona ja Vene armee personali liikumine jätkub kogu okupeeritud poolsaare territooriumil.

Analüütikute hinnangul viitab praegune sõjaväevarustuse liigutamine seda, et Vene väed valmistuvad Ukraina vastupealetungiks praegu Venemaa kontrolli all oleva Hersoni ja Zaporižžja oblasti tagasi võtmiseks.

Saksamaa tarnis Ukrainale relvi juurde

Saksamaa kaitseminister Christine Lambrech teatas, et riik tarnis oma varudest Ukrainale kolm MARS2 mitmikraketiheitjat, samuti viis õhutõrjerelva Gepard ja kolm haubitsat 2000.

"Lubatud MARS2 mitmikraketiheitjad ja veel kolm iseliikuvat haubitsat 2000 on tarnitud. Me peame oma sõna," ütles Lambrecht.

Ukraina presidendi kantseleiülem Andri Jermak kinnitas relvade saamist ja ütles, et need viiakse rindejoonele.

Lambrechti sõnul kiirendab Saksamaa tempot, millega raskerelvi Ukrainasse tarnitakse.

Kokku on Saksamaa lubanud Ukrainale anda 30 Gepard-süsteemi koos laskemoonaga. Samuti saab Ukraina Saksamaa varudest kümme iseliikuvat haubitsat 2000.

Ukraina jõud saavad ka suurtükiväe jälgimisradari Cobra, mis tarnitakse plaanide järgi septembris.

Venemaa kavandab strateegilisi sõjalisi õppusi

Venemaa kaitseministeerium kavatseb pidada 30. augustist 5. septembrini riigi idaosas strateegilisi sõjaväeõppusi.

Ministeeriumi teatel osalevad tavapärasel Vostoki õppusel ka teiste riikide sõjaväed. Ministeerium ei täpsustanud, millised riigid õppusel osalevad.

Erdogan sõidab augustis Venemaale visiidile

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kohtub 5. augustil Sotšis Venemaa režiimi liidri Vladimir Putiniga.

Nad arutavad regionaalseid küsimusi ja kahepoolseid suhteid.

Erdogan mängis tähtsat rolli Ukrainast Musta mere kaudu teraviljaekspordi taastamiseks sõlmitud leppes.

EL pikendas Venemaa sanktsioone jaanuarini

Euroopa Liit otsustas teisipäeval pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone kuue kuu võrra ehk 2023. aasta jaanuari lõpuni.

Otsuse võtsid ametlikult vastu EL-i energeetikaministrid ning puudutavad juba 2014. aastal kehtestatud sanktsioone, mida laiendati tänavu pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Zaporižžjas on väidetavalt välja antud 8000 Vene passi

Vene võimude poolt ametisse pandud okupeeritud Zaporižžja oblasti juht Jevgeni Balitskõi ütles, et piirkonnas on kohalikele elanikele välja antud 8000 Vene passi.

"Siiani on välja antud üle 8000 Vene Föderatsiooni passi, 15 000 inimese dokumendid on vastu võetud ja eelregistreerimine on juba ületanud 20 000 inimese piiri," rääkis ta RIA Novostile.

Teised tema administratsiooni liikmed on varem öelnud, et ilmselt septembris toimub referendum oblasti Vene Föderatsiooniga liitmise üle.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao. Ukraina teatel sai surma 48 Venemaa sõjaväelast, samuti hävitati neli tanki ning kuus sõjaväemasinat.

Zelenski: Euroopa peab Venemaa "gaasisõjale" vastama Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamisega

Venemaa gaasifirma Gazprom teatas esmaspäeval, et peatab järjekordse turbiini Saksamaale suunduvas Nord Stream 1 torujuhtmes ning gaasivoog väheneb viiendikuni selle tavavõimsusest.

"Täna kuulsime uusi ohte Euroopale. See on gaasisõda, mida Venemaa peab ühtse Euroopa vastu. Neid ei huvita, kuidas inimesed kannatavad. Sellepärast tulebki nad tagasi lüüa. Ärge mõelge, kuidas turbiini tagasi tuua, vaid tugevdage sanktsioone," märkis Zelenski.

Kõrõlenko: kogu Donetski territoorium on venelaste tule all, Venemaa üritab tungida Bahmuti suunas

"Donetski oblastis pole ühtegi asulat, mida poleks pommitatud. Kogu territoorium on tule all. Vaenlane hävitab tsiviiltaristut," ütles Kõrõlenko.

"Rinne läheneb Bahmuti linnale," lisas Kõrõlenko.

Ukraina: Odessa piirkonda tabas veel üks Vene raketirünnak

Odessa oblasti pressiesindaja Serhi Bratšuk teatas, et piirkonda tabas järjekordne Venemaa raketirünnak, vahendas CNN.

Kohaliku aja järgi kella viie paiku tabasid raketid tsiviilpiirkonda ja puhkes tulekahju. Hetkel pole ohvrite kohta informatsiooni, teatas Bratšuk.

Mõkolajivit tabasid teisipäeval Venemaa raketirünnakud

"Mõkolajivis oli kuulda võimsaid plahvatusi. Palume kõigil jääda varjupaikadesse. Isegi pärast liikumiskeelu lõppemist õhurünnak jätkub," hoiatas Mõkolajivi linnavolikogu juht Oleksander Senkevitš.

"Mõkolajivi oblastis rünnati sadama taristut. Samal ajal tabas Mõkolajivi rajooni õhutõrjesüsteemi S-300 raketid, mis tulid okupeeritud Hersoni piirkonnast," lisas Senkevitš.

Ida-Ukrainas separatistide territooriumil põleb suur naftahoidla

Sotsiaalmeediavideod näitavad, et Ida-Ukrainas Donetski linnas puhkes esmaspäeva õhtul suur tulekahju. Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et tulekahju puhkes kohalikus naftahoidlas. TASS-i teatel ründas tehast Ukraina. Piirkonda kontrollivad separatistid, vahendas CNN.

Ukraina rünnaku alla on viimase kuu jooksul sattunud mitu separatistide valduses olevat kütuse- ja laskemoonaladu.

Kiiev: Vene väed on Vuhlehirski elektrijaama lähedal saavutanud väikeseid edusamme

Vene väed on elektrijaama rünnanud juba nädalaid. Ukraina peastaap teatas samuti, et riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa pealetungi Pokrovske küla suunas. Elektrijaam ja Pokrovske küla asuvad Donetski oblastis.

Bratislava: Slovakkia võib Ukrainale saata hävitajad MIG-29

Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad ütles esmaspäeval, et riik kaalub 11 MIG-29 hävitaja saatmist Ukrainale. Nad lisas, et Slovakkia saab hävitajad Ukrainale anda ainult siis, kui nende eest makstakse või need asendatakse teiste hävitajatega.

Erdogan kutsus viljalepingus osalejaid üles täitma oma kohustusi

Ukraina ja Venemaa allkirjastasid reedel Istanbulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Laupäeval ründas Venemaa rakettidega Musta mere ääres asuvat Odessa sadamat.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et lepingu elluviimine osutus "delikaatseks protsessiks".

ISW: Vene väed jätkavad oma positsioonide kindlustamist Hersoni oblastis

Venemaa armee jätkab oma positsioonide kindlustamist Hersoni oblastis ja valmistub Ukraina pealetungiks, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Ukraina allikad avaldasid kaadreid, kuidas Venemaa viib tanke ja soomukeid Hersoni oblasti suunas. Hersoni oblasti tippametnik Serhi Hlan teatas, et Venemaa proovib parandada Antonivski silda. Venemaa ei saa silla kaudu enam transportida rasket sõjatehnikat. Venemaa väed ehitavad pontoonsilda üle Inhuletsi jõe, mis asub umbes 17 kilomeetrit Hersoni linnast kirdes.

USA andis Ukrainale veel 500 000 koroonavaktsiini annust

Jaanuaris andis USA Ukrainale umbes miljon annust Pfizer/BioNTechi vaktsiiniannust.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates 24. veebruarist:

- elavjõud umbes 39 870 (võrreldes eelmise päevaga + 170);

- tankid 1737 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 3959 (+9);

- lennukid 222 (+0);

- kopterid 189 (+1);

- suurtükisüsteemid 880 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 258 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 117 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 722 (+3);

- tiibraketid 174 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2835 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 75 (+2).

Ukraina relvajõudude teatel kannatasid Vene väed viimasel ööpäeval enim kaotusi Kramatorski piirkonnas.