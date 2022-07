Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao. Ukraina teatel sai surma 48 Venemaa sõjaväelast, samuti hävitati neli tanki ning kuus sõjaväemasinat.

Oluline 26. juulil kell 5.45:

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao;

Zelenski: Euroopa peab Venemaa "gaasisõjale" vastama Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamisega;

Kiiev: Vene väed on Vuhlehirski elektrijaama lähedal saavutanud väikseid edusamme;

Bratislava: Slovakkia võib Ukrainale saata hävitajad MIG-29;

Erdogan kutsus viljalepingus osalejaid üle täitma oma kohustusi;

ISW: Vene väed jätkavad oma positsioonide kindlustamist Hersoni oblastis.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti ja laskemoonalao. Ukraina teatel sai surma 48 Venemaa sõjaväelast, samuti hävitati neli tanki ning kuus sõjaväemasinat.

Zelenski: Euroopa peab Venemaa "gaasisõjale" vastama Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamisega

Venemaa gaasifirma Gazprom teatas esmaspäeval, et peatab järjekordse turbiini Saksamaale suunduvas Nord Stream 1 torujuhtmes ning gaasivoog väheneb viiendikuni selle tavavõimsusest.

"Täna kuulsime uusi ohte Euroopale. See on gaasisõda, mida Venemaa peab ühtse Euroopa vastu. Neid ei huvita, kuidas inimesed kannatavad. Sellepärast tulebki nad tagasi lüüa. Ärge mõelge, kuidas turbiini tagasi tuua, vaid tugevdage sanktsioone," märkis Zelenski.

Kiiev: Vene väed on Vuhlehirski elektrijaama lähedal saavutanud väikseid edusamme

Vene väed on elektrijaama rünnanud juba nädalaid. Ukraina peastaap teatas samuti, et riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa pealetungi Pokrovske küla suunas. Elektrijaam ja Pokrovske küla asuvad Donetski oblastis.

Bratislava: Slovakkia võib Ukrainale saata hävitajad MIG-29

Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad ütles esmaspäeval, et riik kaalub 11 MIG-29 hävitaja saatmist Ukrainale. Nad lisas, et Slovakkia saab hävitajad Ukrainale anda ainult siis, kui nende eest makstakse või need asendatakse teiste hävitajatega.

Erdogan kutsus viljalepingus osalejaid üle täitma oma kohustusi

Ukraina ja Venemaa allkirjastasid reedel Istanbulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Laupäeval ründas Venemaa rakettidega Musta mere ääres asuvat Odessa sadamat.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et lepingu elluviimine osutus "delikaatseks protsessiks".

ISW: Vene väed jätkavad oma positsioonide kindlustamist Hersoni oblastis

Venemaa armee jätkab oma positsioonide kindlustamist Hersoni oblastis ja valmistub Ukraina pealetungiks, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Ukraina allikad avaldasid kaadreid, kuidas Venemaa viib tanke ja soomukeid Hersoni oblasti suunas. Hersoni oblasti tippametnik Serhi Khlan teatas, et Venemaa proovib parandada Antonivski silda. Venemaa ei saa silla kaudu enam transportida rasket sõjatehnikat. Venemaa väed ehitavad pontoonsilda üle Inhuletsi jõe, mis asub umbes 17 kilomeetrit Hersoni linnast kirdes.

USA andis Ukrainale veel 500 000 koroonavaktsiini annust

Jaanuaris andis USA Ukrainale umbes miljon annust Pfizer/BioNTechi vaktsiiniannust.