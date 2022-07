Julgeolekuprobleemid segavad Pariisi olümpia avatseremoonia planeerimist

2024. aasta Pariisi olümpiamängude tseremoonial peaks 162 paati vedama sportlasi ja ametnikke läbi Pariisi kesklinna. Seda jälgiks Seine'i jõe kaldal 600 000 inimest, vahendas The Times.

Politsei hinnangul on tseremoonia turvamiseks vaja tuhandeid korrakaitsjaid. "Me pole selleks üldse valmis. Kui toimub droonirünnak, siis me ei tea, kuidas selle vastu võidelda. Probleemiks on kuue kilomeetri suurune ala, kus on palju rahvast," ütles üks julgeolekuametnik ajalehele The Times.

Macron vahetas eelmisel nädalal välja Pariisi politseiülema. Uueks juhiks sai endine riiklik luurekoordinaator Laurent Nunez. "Teist saab olümpiamängude eest vastutav politseiprefekt ja kogu jõud peab olema sellele suunatud," ütles siseminister Gerald Darmanin Nunezile.

Audiitorite sõnul tuleb kulude kasvu kontrolli all hoidmiseks teha julgeid otsuseid. "Eelarve osas on kõik väga pingeline," ütles üks ametnik.

Macron juhatas pühapäeval ministrite koosolekut, et hoogustada avamistseremoonia ettevalmistusi.

Koosolekul ei osalenud aga Pariisi linnapea Anne Hidalgo ja Pariisi piirkonna juht Valerie Pecresse. Mõlemad kandideerisid viimastel presidendivalimistel. Mõlemad kritiseerisid Macroni tegevust olümpiamängude korraldamisel.

"Macron üritab mängude üle saada absoluutset kontrolli," kurtis üks Hidalgo meeskonna liige.

Macron tahab 2024. aastal taasavada ka Notre Dame'i katedraali. Katedraali taastamist juhtiv ametnik tunnistas, et tähtajast kinnipidamine on keeruline.