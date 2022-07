Truss ja Sunak vaidlesid maksude, inflatsiooni ja Hiina teemadel

Lahkuva valitsuse rahandusminister Sunak süüdistas senist välisministrit Trussi hetkekasu tagaajamises riiklike kindlustusprogrammide kärpimise kaudu. Trussi peamine süüdistus oma senise valitsuskaaslase vastu oli, et viimane on tõstnud maksud Ühendkuningriigis viimase 70 aasta kõrgeimale tasemele.

Teledebatt järgnes solvangute- ja süüdistusterohkele nädalavahetusele, kus Trussi toetav kultuuriminister Nadine Dorries süüdistas Sunakit liiga kalliste riiete kandmises, tuletades meelde, et Trussi kõrvarõngad, mida ta peaministrikampaania ajal kandnud on, maksavad kõigest neli naela ja viiskümmend penni ehk veidi üle viie euro.

Sunaki leer heitis nädalavahetusel jällegi Trussile ette majanduslikku kirjaoskamatust ja tuletas meelde, et viimane oli brexiti küsimuses Euroopa Liitu jäämise pooldajate hulgas.

Teledebatis jätkaski Sunak Trussi majandusliku kirjaoskamatuse teemaga. Sunaki sõnul ei ole Trussi rahanduspoliitika kuidagipidi konservatiivne, sest viimane on lubanud pea 40 miljardi naela (rohkem kui 47 miljardi euro) ulatuses maksukärpeid, millest saamatajäänud raha kaetakse ilmselt laenamisega. Sunaki sõnul võrdub see kogu riigi nimel krediitkaardi kasutamisega. Seda krediiti ei pea kinni maksma aga enam mitte Truss ise, vaid Ühendkuningriigi kodanike lapsed ja lapselapsed.

Selle peale tuletas Truss meelde Sunaki hiljutisi üleskutseid, et Ühendkuningriik peaks Hiina suhtes karmima seisukoha võtma. Trussi sõnul on hoiak ju iseenesest õige, küll aga silmakirjalik, sest veel kuu aja eest kutsus rahandusministeerium üles tihedamaile kahepoolseile ja majandussidemeile Hiinaga.

Sunak ei jäänud võlgu mainides, et just Truss on rääkinud kuldsest ajastust Ühendkuningriigi ja Hiina suhetes, mille peale Truss tuletas meelde, et see kõik toimus rohkem kui kümne aasta eest.

Kommenteerides teateid selle kohta, nagu sooviks tagasiastunud peaminister Boris Johnson õige pea suurde poliitikasse naasta, ruttasid mõlemad kandidaadid kinnitama, et nende valitsuses Johnsonile kohta pole.

Trussi sõnul on Johnsonil Ühendkuningriigi poliitikas kindlasti kindel koht, aga mitte tema valitsuse liikmena. Sellega eemaldus Truss selgelt oma varasemaist, Johnsonit toetavaist seisukohtadest.

Sunak, kes astus rahandusministri kohalt tagasi samal päeval, mil tema valitsuskaaslane Sajid Javid kutsus üles Johnsonit tagandama, nimetas Johnsoni panust peaministrina märkimisväärseks, kuid nentis, et Johnson oli peaministriametis jõudnud punkti, kust kuhjuvate vigade tõttu enam edasi minna ei saanud.

Kahel sõelale jäänud kandidaadil seisab ees veel kaks teledebatti. Ehkki mõlemad on erakanaleis, ennustatakse, et vaadatavuselt need BBC debatile alla ei jää.