Transpordiamet taotleb investeeringuteks kolmandiku võrra rohkem raha

"Esitasime uude eelarvesse 60 miljonit eurot suurema investeeringute mahu, kui on riigi eelmise aasta eelarvestrateegias. Panime sinna sisse selle aasta tegemata objektid, kolm suuremat objekti, pluss projektide kallinemise. Kokku taotlesime teede investeeringuteks umbes 240 miljonit eurot," rääkis Padar Eesti Päevalehele.

Tema sõnul oleneb see, kui palju raha teede ehitamiseks eraldatakse, poliitilisest tahtest.

"Ma arvan, et augustiks-septembriks on selge, mis saab teede ehitusest. Selguvad järgmise aasta investeeringute summad. Seal võib olla katastroof," tõdes Padar.

Juunis transpordiameti peadirektor kohalt lahkumisest teatanud Padar, kes peagi alustab Tallinna Linnatranspordi AS-i juhina, nimetas oma saavutustena, et kui Eestis on välja ehitamata 320 kilomeetrit põhimaanteid, siis nüüdseks on neile 210 kilomeetri ulatuses projektid valmimas. Lisaks on tema ajal sõlmitud esimene ehitusleping ettevõtjaga selliselt, et see sisaldab ka ehitushinnaindeksit, mis peab tagama, et riigiga lepingu sõlminud firmad kiire hinnatõusu tõttu pankrotti ei lähe.