Põhja-Pärnumaa volikogu valis vallavanemaks Aivar Mäe

Valimisliidu Meie Vald kandidaadina üles seatud Mäe ütles volikogule peetud kõnes, et vald peab olema hea partner riigile ning looma tingimused ettevõtluse toetamiseks ning panustama rohkem haridusse. Samuti märkis ta, et oluline on panustamine kultuurielu arendamisse vallas.

Valimisliit Inimeste Eest esitas vallavanema kandidaadiks volikogu liikme Eva Kruuse.

Põhja-Pärnumaa 21-liikmelisest vallavolikogust andis Mäe poolt hääle 15 volinikku ning Kruuse poolt viis volikogu liiget.

Põhja-Pärnumaa endine vallavanem Rein Kontus lahkus ametist juuni keskel, kui volikogu talle umbusaldust avaldas. Sellest ajast täitis vallavanema kohustusi abivallavanem Tarvi Tasane.

Endine rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe lahkus tunamullu ametist süüdistatuna töötajate seksuaalses ahistamises. Peale Estoniast lahkumist tegutses ta Viimsi Halduse projektijuhina ja nõustas kohaliku uue kultuurikeskuse rajamist.

Volikogu määras vallavanema töötasuks 3500 eurot, varem oli vallavanema töötasu Põhja-Pärnumaa vallas 3200 eurot.