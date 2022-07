Linnamäe tahab taas Järvevana tee äärde linnavillasid ehitada

Margus Linnamäe MM Gruppi kuuluv Axis UPI on taas esitanud Tallinna linnavalitsusele taotluse võimaldamaks ehitada Ülemiste järve ja Järvevana tee vahelisele alale ärihooneid ja linnavillasid. Varem on linnavalitsus jätnud ettevõtte taotlused rahuldamata 2019. ja 2018. aastal.

Detailplaneeringu muudatuse kohaselt soovib Linnamäe Järvevana tee 7a, soolikana Järvevana tee ja Ülemiste järve vahel paiknevale krundile ehitada seitse kahe- kuni viiekorruselist ärihoonet ja 25 kahekorruselist linnavillat. Kortereid võiks krundile tulla 72 ja planeeritud parkimiskohti tuleks kuni 232.

Järvevana 7a ärihoonete illustratsioon Autor/allikas: Axis UPI

Linnavillad tuleksid taotluse alusel üksteisest umbes 40-meetriste vahedega, et säilitada puid ja luua majade vahele privaatsust. Kõigi hoonete arhitektuuris plaanib Axis UPI kasutada võimalikult palju kohalikku keskkonda sobivat puitu ja looduslikku kivi.

Tallinna linnavalitsus on varem jätnud Axis UPI sama arenduse detailplaneeringu muutmised rahuldamata, viidates avaliku huvi linnaehituslike eelduste puudumisele.

Nüüd värskeimas detailplaneeringu muutmise taotluses on varasemaga võrreldes oluliselt vähenenud kavandatavad ehitusmahud – algul plaanis Axis UPI 56 000 ruutmeetri suurusele krundile ehitada 46 kolme- kuni kaheksakorruselist elamut ja ärihoonet koos 668 parkimiskohaga.

Järvevana 7a asukoht Autor/allikas: Axis UPI

Tallinna üldplaneeringu järgi on Järvevana 7a krundi juhtotstarbeks metsad, pargid ja looduslikud haljasalad. Kinnistu asus Ülemiste järve ajaloolises sanitaarkaitsevööndis, kuid keskkonnaameti loaga õnnestus see 2017. aastal vööndist välja saada. Kinnistu sihtotstarve on praegu tootmismaa.