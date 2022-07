Ministeerium ei näe võimalust Muuga väetise Eestis kasutusele võtmiseks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tegi majandusministeeriumile ja maaeluministeeriumile ettepaneku Vene sanktsioonide tõttu Muuga sadamasse seisma jäänud väetise riigisiseselt ära realiseerida.

Sadamas seisab 80 000 tonni väetist, millest 12 000 tonni moodustab plahvatusohtlik ammooniumnitraat, mis muutub ajaga seistes ohtlikumaks.

Koja hinnangul võiks ohust lähtuvalt võtta selle sihtotstarbeliselt kasutusele.

"Olukorras, kus ammooniumnitraati tarnitakse Eestisse väga kõrgete hindadega piirangutevabadest riikidest, on ebamõistlik väetise kuulutamine ohtlikeks jäätmeteks ning lisaks kanda utiliseerimisega seotud kulutusi, samas kui põllumajanduses on võimalik ohtlik aine muuta vajaminevaks kaubaks," kirjutas koda pöördumises ministeeriumide poole.

Koda toob välja, et viimasel aastal on väetiseturg olnud volatiilne ja sõda Ukrainas seab väetiste kättesaadavusele takistusi. Selle tõttu on kerkinud ka väetiste hinnad, kuna suur osa Euroopasse imporditud väetistest pärines Venemaalt.

Samuti on väetisehinda tõstnud ka energiahindade tõus, mis on väetisetootmises oluline komponent.

Koja teatel on lisaks Muuga sadamale sanktsioneeritud ammooniumnitraat hoiul lisaks ka Sillamäel ning kokku teeb see ligikaudu 69 000 tonni, mis katab praktiliselt Eesti põllumajanduse aastase vajaduse.

Majandusministeeriumi hinnangul ei näe Euroopa Liidu sanktsioonid ette võimalust sanktsioneeritud vara omandisuhet muuta.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Laura Laaster ütles, et teatud võimalused võiksid selleks tekkida näiteks kriminaalmenetluse või pankrotimenetluse käigus, kuid riigil pole üldjuhul võimalik sanktsioneeritud isiku vara konfiskeerida ja seda ise Eesti ettevõtetele maha müüa.

"Täna on erinevate riigiasutuste eesmärk koostöös ettevõtetega tagada eelkõige väetiste ohutu hoiustamine ning samal ajal leida juriidiliselt toimiv lahendus, mis võimaldaks Eesti ettevõtete juures hoiustatav väetis koostöös kauba omanikega endal maha müüa või ära viia, arvestades seejuures EL-i sanktsioonidest tulenevaid reegleid," ütles Laaster.

Laaster märkis, et sadamas seisva väetise minema toimetamiseks otsitakse võimalusi. "Lahendused on töös, aga see võtab aega, sest iga võimalik lahendus tuleb kooskõlastada Rahapesu Andmebürooga, kes on Eestis finantssanktsioonide rakendamise üle järelevalvet tegev asutus," sõnas ta.