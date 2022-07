Sõja 155. päev: BBC sõnul on Vene suurtükituli vähenenud poole võrra

BBC-ga suhelnud Ukraina sõjaväelaste hinnangul on lääne relvade tõttu Vene suurtükituli vähenenud poole kuni kahe kolmandiku võrra. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas õhtuses pöördumises, et Ukraina ründas Venemaa poolt okupeeritud Hersonis Antonivka silda. Zelenski sõnul taastab Ukraina pärast oma territooriumide vabastamist kõik hävitatud sillad.

Oluline 28. juulil kell 22.55:

- Kiiev kahtlustab, et USA sanktsioonide all sõitev Süüria laev viis Ukrainast varastatud vilja Liibanoni;

- Ukraina kinnitas Vene vägede edusamme Donetski oblastis;

- Vene siseministeerium avas esindused okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja oblastites;

- Vene raketirünakus Toretskile sai surma kaks inimest;

- Hersoni oblastijuhtide sõnul karistavad okupatsioonivõimud kohalikke inimesi grivnade kasutamise eest;

- Ukraina ametiisik: Venemaa ei saa enam Hersonisse rasketehnikat juurde tuua;

- BBC: Vene suurtükituli on vähenenud poole võrra;

- Ühendkuningriiki on saabunud 100 000 Ukraina sõjapõgenikku;

- Iisrael saatis Harkivisse 25 000 toidupakki;

- Zelenski: Ukraina taastab Antonivka silla pärast oma territooriumide vabastamist;

- USA: Venemaa plaanib korraldada Ukrainas võltsitud referendumid;

- Kiiev: Moskva üritab võita aega, et annekteerida okupeeritud Ukraina alad;

- Ukraina: alates maist on vabastatud 23 Harkivi oblasti asulat;

- London: Ukraina vastupealetung Hersoni oblastis kogub hoogu;

- Ukraina: Venemaa pommitas Kiievi oblastis asuvat taristut;

- Zelenski sõnul sai sõjategevuses surma kuulus Ukraina hävituspiloot.

Ukraina saatkond: sanktsioonide alune Süüria laev viis varastatud vilja Liibanoni

Ukraina saatkond Beirutis teatas, et USA sanktsioonide alla pandud Süüria laev, mille pardal oli 5000 tonni otra ja 5000 tonni jahu, peatus sel nädalal Liibanonis Tripoli sadamas. Saatkonna väitel on tegemist viljaga, mille Vene väed on Ukraina ladudest varastanud.

MarineTrafficu andmetel peatus Laodicea Tripolis kolmapäeval.

"Laev seilas Krimmi sadamast, mis on rahvusvahelistele laevadele suletud, kandes 5000 tonni otra ja 5000 tonni jahu, mis meie kahtlustuste järgi võeti Ukraina ladudest. Tegemist on esimese korraga, kus varastatud vili ja jahu jõuab Liibanoni," teatas saatkond Reutersile.

Liibanoni tolliametniku sõnul aga ei laaditud Süüria laevalt kaupa maha, kuna kahtlustati, et selle pardal on varastatud kaubad.

Ukraina kinnitas Vene vägede edusamme Donetski oblastis

Ukraina peastaabi sõnul on Vene relvajõud edenenud Donetskis asuvate Soledari ja Vershõna linnade lähistel. Peastaabi sõnul Vene vägede teised püüdlused edeneda Jakovlivka, Bahmuti ja Smõhiria suundades kukkusid läbi ning Vene väed kaotasid nendes rünnakutes arvestatavaid kaotusi.

Vene siseministeerium avas esindused okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja oblastites

Ria Novosti teatas neljapäeval, et Vene valitsus on avanud Vene siseministeeriumi esindused Hersoni ja Zaporižžja oblastites. Meedia teatel avatakse esindused eesmärgiga ajutised esindused ja "pakkuda kohalikele julgeolekuorganitele tuge". Sama teate sõnul luuakse mõlemas oblastis vastavad siseväed.

Vene raketirünakus Toretskile sai surma kaks inimest

Ida-Ukrainas Donetski oblastis Toretski linnas sai Vene raketirünnakus surma kaks inimest. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel toimus raketirünnak kell viis hommikul. Rünnak tabas elumaja.

Hersoni inimestel on keelatud grivnasid kasutada

Hersoni oblastijuhtide teatel on okupatsioonivõimud asunud inimesi karistama Ukraina raha ehk grivnade kasutamise eest.

Hersoni oblasti administratsioon tegi sotsiaalmeediasse postituse, mille järgi käivad okupatsioonijõudude esindajad turgudel kontrollimas, et müüjad grivnasid vastu ei võtaks. Kohalike elanike sõnul on venelased hakanud poodidest rahaautomaate eemaldama.

Paar päeva tagasi teatas Vene meedia, et Hersoni oblastis on edaspidi kasutusel ainult Vene rubla.

Ukraina ametiisik: Venemaa ei saa enam Hersonisse rasketehnikat juurde tuua

Hersoni oblasti sõjalise administratsiooni juhi nõunik Serhii Khlan kinnitas, et Antonivka sild on nõnda tugevalt kahjustatud, et seda mööda pole enam võimalik raskerelvastust transportida.

Antonivka suild on umbes kilomeeter pikk ja oli Vene vägede põhiline juurdeveo tee, mida mööda saabusid Mõkolajivi rindele relvad, moon ja toit, selgitas Khlan.

Khlani sõnul on Ukraina senised rünnakud sillale olnud täpsed ning rünnati neid kohti sillal, mida tabati ka varem. Hüpoteetiliselt võivad Vene väed ehitada pontoonsilla, kuid Dnipro jõe vasakkallas on üleujutuspiirkond ja soine, selgitas nõunik.

Vene vägede poolt ametisse pandud Hersoni regiooni nö asejuht Kirill Stremousov kinnitas Telegrami kaudu, et juba on rajamisel alternatiivsed ületuskohad.

Khlani sõnul on Vene väed juba varem loobunud raudteesilla kasutamisest, kuna Ukraina ründas rakettidega edukalt Vene moonaladusid raudtee lähistel.

Kuna Antonivka sild on tugevalt kahjustatud, siis on Khlani sõnul tekkinud tsiviiltranspordist järjekord Kakhovka lähistel asuva hüdroelektrijaama juures. Too sild on aga väiksem kui Antonivka sild.

BBC: Vene suurtükituli on vähenenud poole võrra

BBC suhtles Ukraina armee sõduritega, kes kinnitasid Vene suurtükitule vähenemist umbes poole kuni kahe kolmandiku võrra alates lääne kõrgtehnoloogiliste liikursuurtükkide ja mitmikraketiheitjate jõudmist Ukraina relvajõudude kätte.

Donetskis võitleva Ukraina suurtükiüksuse juhi Dmitro sõnul on uued relvasüsteemid võimaldanud Ukraina suurtükiüksustel lasta kaugemale ja täpsemalt. Samas kinnitas Dmitro, et Ukraina vajab kolm korda nii palju lääne relvastust, kui praeguseks on antud.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/AP/Evgeniy Maloletka

Ühendkuningriiki on saabunud 100 000 Ukraina sõjapõgenikku

Briti valitsuse teatel on Ühendkuningriiki saabunud 100 000 sõjapõgenikku Ukrainast, vahendab BBC.

31 300 inimest on riiki jõudnud läbi perekonnaplaani ning 72 000 inimest läbi Homes for Ukraine plaani.

Briti avalikkus on sõjapõgenikke vastuvõtmise aeglust palju kritiseerinud ning siseminister Priti Patel vabandas frustratsiooni tekitanud viivituste eest.

Eestis on ligi 50 000 sõjapõgenikku Ukrainast.

Iisrael saatis Harkivisse 25 000 toidupakki

Iisraeli suursaadik Ukrainas Michael Brodsky kinnitas, et Iisrael on saatnud Ukrainasse veel mittesõjalist abi. Praegu saadeti Harkivi linna 25 000 kiirtoidupakki, mida tavaliselt kasutatakse relvajõudude varustamisel, vahendab The Jerusalem Post.

Juuli keskel saatis Iisrael Ukrainasse 1500 kiivrit, 1500 kaitsevesti, miinivastased kaitseriided, 1000 gaasimaski ning tosinajagu ohtlike ainete filtratsioonisüsteeme. Mais saatis Iisrael Ukrainale 2000 kiivrit ja 500 killuvesti.

Iisrael on siiani vältinud Ukrainale surmava relvastuse andmist.

Zelenski: Ukraina taastab Antonivka silla pärast oma territooriumide vabastamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina ründas Venemaa poolt okupeeritud Hersonis Antonivka silda. Zelenski sõnul taastab Ukraina pärast oma territooriumide vabastamist kõik hävitatud sillad.

Ukraina ametnike teatel on Hersoni vabastamise operatsioon juba alanud. Zelenski nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnul on Ukrainal olemas selleks kindel plaan.

"Ükskõik, kui palju vaenlane Dnepri läänekaldale vägesid ka ei tooks, Ukraina relvajõud jätavad nad kõigepealt ilma laskemoonast, kütusest ning seejärel puhastavad alles jäänud jäänused. Vene vägedel on kolm võimalust: taganeda, alistuda või saada hävitaud," ütles Arestovõtš.

London: Ukraina vastupealetung Hersoni oblastis kogub hoogu

"Ukraina väed on suure tõenäosusega loonud sillapea lõuna pool Inguletsi jõge. Ukraina kasutab oma uut kaugmaa suurtükiväge ja kahjustas vähemalt kolme Dnipro jõe silda. Nende sildade kaudu varustab Venemaa oma kontrolli all olevaid piirkondi," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

"Venemaa 49. armee paikneb Dnipro jõe läänekaldal ja tundub praegu väga haavatav," lisas ministeerium.

Kiiev: Venemaa tulistas Ukraina pihta 20 raketti

"Venemaa ründas Ukrainat 28. juulil Mustalt merelt välja lastud tiibrakettidega Kalibr ja Valgevenest pärit ballistiliste rakettidega Iskander," teatas Ukraina õhujõudude pressiesindaja.

Venemaa raketid tabasid erinevaid sihtmärke Kiievis, Tšernihivis, Mõkolajivis, Harkivis ja Donetski oblastis.

Ukraina: Venemaa pommitas Kiievi oblastis asuvat taristut

Kiievi oblasti kuberner teatas neljapäeval, et Venemaa väed ründasid riigi pealinnast põhja pool asuvat taristut. Kohapeal tegutsevad päästetöötajad.

Ukraina peastaabi sõnul tabas Vene raketirünnak Ljutižis asuvast sõjaväebaasi, mis asub Kiievist 30 kilomeetrit põhja pool.

Rünnakus hävis üks hoone ja kaks hoonet sai kahjustada. Üks rakett tulistati Butša ligidal asuva järve kohal alla.

Rünnakus sai viga vähemalt 15 inimest teatas Kiievi piirkonna politseijuht Andri Nebõtov.

Ukraina: Venemaa raketid tabasid Mõkolajivis kooli ja elumajasid

Mõkolajivi linnapea teatas, et Venemaa raketirünnaku tõttu hävis neljapäeva hommikul üks linna koolidest. Linnapea sõnul sai rakettide tõttu kannatada ka kaks kortermaja. Vigastada sai üks inimene.

USA: Venemaa plaanib korraldada Ukrainas võltsitud referendumid

"USA eeldab, et Moskva poolt määratud juhid korraldavad Ukrainas võltsitud referendumid, mille eesmärk on annekteerida osa Ukrainast. Venemaa tahab siis väita, et nende piirkondade annekteerimine on legitiimne. Peame tegutsema kiiresti, et teha Venemaale selgeks, et see taktika ei tööta," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Kiiev: Moskva üritab võita aega, et annekteerida okupeeritud Ukraina alad

"Venemaa võimud tahavad jätta muljet, et Ukraina pole valmis läbirääkimisi pidama. Venemaa üritab võita nii rohkem aega, et annekteerida praegu okupeeritud Ukraina territooriumid," ütles Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja.

Ukraina: alates maist on vabastatud 23 Harkivi oblasti asulat

"Ukraina armee on alates maist vabastanud 23 asulat, Vene väed on kaitsepositsioonil. Jätkame piirkonna vabastamist," teatas Harkivi kuberner.

Zelenski sõnul sai sõjategevuses surma kuulus Ukraina hävituspiloot

"Üks tõhusamaid Ukraina piloote ja riigi kangelane Oleksandr Kukurba hukkus oma 100. missiooni ajal. Ta on tõeline Ukraina kangelane," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

ISW: Venemaa keskendub Siverskile ja Bahmutile

Venemaa viib läbi praegu kahte olulist pealetungioperatsiooni. Venemaa proovib vallutada Siverskit ja tungida Bahmuti suunas. Vene väed on koondanud seal piisavalt ressursse, et korraldada peaaegu iga päev maapealseid rünnakuid ja haarata juurde territooriumi, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Moskva hoiatas jälle, et Ukraina ei ründaks Vene territooriumit lääne relvadega

"Kui Ukraina relvajõud kasutavad Venemaa territooriumi vastu USA või muid NATO-riikide kaugmaarelvi, siis on tagajärjed enam kui tõsised. Lääne relvatarnete suurenemine Ukrainasse võib sundida Venemaa Föderatsiooni karmimatele vastustele," ütles Venemaa tippametnik Konstantin Gavrilov.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates 24. veebruarist:

- elavjõud umbes 40230 (võrreldes eelmise päevaga + 160);

- tankid 1742 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 3979 (+8);

- lennukid 222 (+0);

- kopterid 190 (+0);

- suurtükisüsteemid 894 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 258 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 117 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 729 (+3);

- tiibraketid 174 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2854 (+7);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 75 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.