Zelenski: Ukraina taastab Antonivka silla pärast riigi vabastamist

Oluline 28. juulil kell 5.45:

- Zelenski: Ukraina taastab Antonivka silla pärast oma territooriumide vabastamist;

- USA: Venemaa plaanib korraldada Ukrainas võltsitud referendumid;

- Kiiev: Moskva üritab võita aega, et annekteerida okupeeritud Ukraina alad;

- Ukraina: alates maist on vabastatud 23 Harkivi oblasti asulat;

- Zelenski sõnul sai sõjategevuses surma kuulus Ukraina hävituspiloot.

Zelenski: Ukraina taastab Antonivka silla pärast oma territooriumide vabastamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina ründas Venemaa poolt okupeeritud Hersonis Antonivka silda. Zelenski sõnul taastab Ukraina pärast oma territooriumide vabastamist kõik hävitatud sillad.

Ukraina ametnike teatel on Hersoni vabastamise operatsioon juba alanud. Zelenski nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnul on Ukrainal olemas selleks kindel plaan.

"Ükskõik, kui palju vaenlane Dnepri läänekaldale vägesid ka ei tooks, Ukraina relvajõud jätavad nad kõigepealt ilma laskemoonast, kütusest ning seejärel puhastavad alles jäänud jäänused. Vene vägedel on kolm võimalust: taganeda, alistuda või saada hävitaud," ütles Arestovõtš.

USA: Venemaa plaanib korraldada Ukrainas võltsitud referendumid

"USA eeldab, et Moskva poolt määratud juhid korraldavad Ukrainas võltsitud referendumid, mille eesmärk on annekteerida osa Ukrainast. Venemaa tahab siis väita, et nende piirkondade annekteerimine on legitiimne Peame tegutsema kiiresti, et teha Venemaale selgeks, et see taktika ei tööta," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Kiiev: Moskva üritab võita aega, et annekteerida okupeeritud Ukraina alad

"Venemaa võimud tahavad jätta muljet, et Ukraina pole valmis läbirääkimisi pidama. Venemaa üritab võita nii rohkem aega, et annekteerida praegu okupeeritud Ukraina territooriumid," ütles Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja.

Ukraina: alates maist on vabastatud 23 Harkivi oblasti asulat

"Ukraina armee on alates maist vabastanud 23 asulat, Vene väed on kaitsepositsioonil. Jätkame piirkonna vabastamist," teatas Harkivi kuberner.

Zelenski sõnul sai sõjategevuses surma kuulus Ukraina hävituspiloot

"Üks tõhusamaid Ukraina piloote ja riigi kangelane Oleksandr Kukurba hukkus oma 100. missiooni ajal. Ta on tõeline Ukraina kangelane," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

ISW: Venemaa keskendub Siverskile ja Bahmutile

Venemaa viib läbi praegu kahte olulist pealetungioperatsiooni. Venemaa proovib vallutada Siverskit ja tungida Bahmuti suunas. Vene väed on koondanud seal piisavalt ressursse, et korraldada peaaegu iga päev maapealseid rünnakuid ja haarata juurde territooriumi, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Moskva hoiatas jälle, et Ukraina ei ründaks Vene territooriumit lääne relvadega

"Kui Ukraina relvajõud kasutavad Venemaa territooriumi vastu USA või muid NATO-riikide kaugmaarelvi, siis on tagajärjed enam kui tõsised. Lääne relvatarnete suurenemine Ukrainasse võib sundida Venemaa Föderatsiooni karmimatele vastustele," ütles Venemaa tippametnik Konstantin Gavrilov.