Riik paneb Teede Tehnokeskuse müüki alghinnaga 3,9 miljonit eurot

Riik otsustas võõrandada Teede Tehnokeskus 10 554 aktsiat nimiväärtusega 100 eurot, mis on 100 protsenti aktsiatest, harilikule väärtusele vastava tasu eest avalikul enampakkumisel.

Aktsiate avaliku enampakkumise ettevalmistamiseks vajalikke finantsteenuseid ja nendega seonduvaid õigusabiteenuseid on volitatud läbi viima KPMG Baltics OÜ.

Pakkumiste läbivaatamiseks moodustati komisjon, mida juhib MKM-i

planeerimise osakonna finantsvarade valdkonna juht Regina Raukas ning kuhu kuuluvad samast osakonnast Mario Lambing ja Karel Lember ning lisaks

KPMG Baltics OÜ-st Triin Ahlberg.

Indikatiivse mittesiduva pakkumise võib esitada ainult enampakkumisel osaleja, kellele anti juurdepääs andmeruumile. Indikatiivse pakkumise esitamise tähtaeg on 8. september 2022.

Siduva pakkumise võib esitada ainult enampakkumisel osaleja, kellele anti juurdepääs andmeruumile ja kes on esitanud nõuetele vastava indikatiivse pakkumise. Siduva pakkumise esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2022.

Tagatisraha summas 100 000 eurot tuleb tasuda hiljemalt 20. oktoobriks.

AS Teede Tehnokeskus on teetaristu valdkonnas insener-tehnilisi teenuseid osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja uusi lahendusi teetaristu arendamisel ja haldamisel. Ettevõte tegutseb edukalt avatud turu tingimustes ja otselepingud riigiga puuduvad. Teenuseid osutatakse lisaks Eestile veel Lätis, Leedus ja Saksamaal.

Ettevõttes töötab praegu üle 50 inimese. 2020. aastal teenis AS Teede Tehnokeskus ligi 3,5 miljoni euro suuruse käibe juures 306 400 eurot puhaskasumit.