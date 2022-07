Kohus vabastas Pirita linnaosa endise vanema Liinati vahi alt

"Ringkonnakohus otsustas, et maakohtu vahistamismäärus on küll seaduslik ja põhjendatud, ent kuna vahepealsel ajal, s.o pärast maakohtu määrust, on Liinat Pirita linnaosa vanema ametist vabastatud, samuti on ta lahkunud erakonnast, ei saa tema puhul enam rääkida vahistamisalusena uute korruptsioonikuritegude toimepanemise ohust. Olukorras, kus tänaseks enam vahistamisalust ei esine, tuleb ringkonnakohtul Liinat vahi alt vabastada," teatas kohtu pressiesindaja.

Kaitsepolitsei ametnikud pidasid 4. juulil korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana kinni neli inimest, nende seas Liinati ning Harju maakohus otsustas vahetult pärast kinnipidamist, et Liinat peab jääma kaheks kuuks vahi alla.

Mehe kaitsjad Paul Keres ja Andri Rohtla esitasid selle peale kaebuse ning Liinati võimalikku vabastamist vaagis kolmapäeval Tallinna ringkonnakohus, kirjutas Delfi.

Kolmapäevasel kohtuistungil selgus, et Liinat on lasknud kahtlustuse kohaselt tuntud ärimeestel kinni maksta autoremondi ja võtnud üle 20 000 euro altkäemaksu.

Prokuratuur kinnitas, et kaks kahtlustuse saanud ärimeest on Tiit Kurvits ja Erki Piirsalu, kolmanda kahtlustatava isik on seni avalikkusele teadmata.

Liinatiga seotud kuriteokahtlustuse kohaselt maksis Kurvits 2020. aasta aprillis kinni Liinati auto remondi ligi 4000 euro eest, mille eest toonane keskerakondlasest linnaosavanem "tasus" Kurvitsale soodsate hanketingimustega.

Ärimees Erki Piirsalu tasus Liinatile kokku sularahas 21 540 eurot, kinnitas prokuratuur.

Ühtlasi selgus Liinati pangakonto väljavõtetest, et mees oli tihe hasartmängude harrastaja.