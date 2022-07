Nestle tõstis toodete hinda ja firma rahavoog suureneb

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et maailma suurim toiduainete tootja Nestle suurendab oma käivet, kuna kiire inflatsiooni tõttu tõstis firma teises kvartalis oma toodete hinda. Tarbijad aga jätkavad veel kallimate brändide ostmist.

"Nestle ootab nüüd sellel eelarveaastal seitsme- kuni kaheksaprotsendilist müügikasvu, võrreldes varasema hinnanguga, mis jäi umbes viie protsendi juurde," teatas neljapäeval Nestle.

Nestle'i rivaalid Unilever, Danone ja Reckitt Benckiser tõstsid kõik sel nädalal oma müügiprognoose. Nõudlus kallimate kaupade järele püsib.

Toidutootjad tulevad praegu inflatsiooniga paremini toime kui jaeketid, kuna toit on esmatarbekaup. Siiski on oht, et tarbijad hakkavad hinnatõusu tõttu lõpuks eelistama odavamaid kaubamärke.

Nestle teatas varem, et tõstab hinda, et leevendada enda kulutusi. Aprillis tõstis firma oma toodete hinda 5,2 protsenti. Esimesel poolaastal tõusid hinnad 6,5 protsenti, vahendas Bloomberg.

Nestle tegevjuht Mark Schneider ütles, et "firma viib hinnatõusu ellu vastutustundlikul viisil, mille eesmärk on toime tulla enneolematu kulude kasvuga".