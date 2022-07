USA kongressisaadik: Venemaa on Ukrainas kaotanud 75 000 sõdurit

USA kongressisaadik Elissa Slotkin ütles, et Ukrainas on surnud või haavata saanud umbes 75 000 Venemaa sõdurit.

Slotkin osales president Joe Bideni administratsiooni salajasel koosolekul. Peale koosolekut andis ta intervjuu telekanalile CNN ja ütles, et Venemaa armee on Ukrainas kandnud tohutuid kaotusi, vahendas Rferl.

"Meid teavitati, et üle 75 000 venelase on kas hukkunud või haavatud. See on tohutult suur arv. Üle 80 protsendi nende maavägede koosseisust on jäänud seisma, nad on väsinud," ütles Slotkin.

Venemaal on sõjas hukkunud sõdurite arv riigisaladus. Moskva pole viimaste kuude jooksul teatanud, kui palju sõdureid on riik sõjas kaotanud. USA Luure Keskagentuur (CIA) teatas hiljuti, et Ukrainas on hukkunud ligikaudu 15 000 Vene sõdurit ning tõenäoliselt 45 000 sõdurit on saanud lahingute käigus haavata. CIA hinnangul on ukrainlaste kaotused olnud küll väiksemad, kuid on olnud siiski märkimisväärsed.

Slotkin külastas hiljuti Ukrainat ja ütles, et järgmised kolm kuni kuus nädalat võivad olla otsustava tähtsusega. Suurbritannia kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Ukraina vastupealetung Hersoni oblastis kogub hoogu.