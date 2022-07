Hiina rikkaim naine kaotas kinnisvarakriisis üle poole oma varandusest

Yang Huiyani varandus langes 23,7 miljardi dollari pealt 11,3 miljardile dollarile, teatas uudisteagentuur Bloomberg.

Kolmapäeval kaotas Yang palju raha, kuna Hongkongi börsil noteeritud Country Gardeni aktsia hind langes 15 protsenti.

Yang sai miljardäriks 2005. aastal, kui tema isa Yang Guoqiang kandis oma Country Gardeni aktsiad tütre nimele. Kaks aastat hiljem sai Yang Huiyanist Aasia rikkaim naine. Siis läks Country Garden Hongkongi börsile.

Yang Huiyan on endiselt Aasia rikkaim naine. Teisel kohal on Fang Hongwei, kelle varanduse suurus on 11,2 miljardit dollarit. Ta tegutseb keemiaäris.

Kinnisvaraarendus on kogu Hiinas seiskunud ja eluasemete hinnad langevad. Paljud Hiina kinnisvaraomanikud kärbivad nüüd kulutusi. Paljud hiinlased loobusid laenude tagasimaksmisest. Paljud kinnisvaraarendajad on pankroti äärel ja nad peavad võlausaldajatega uuesti läbi rääkima.

Country Garden teatas kolmapäeval, et müüb võlgade tasumiseks maha 343 miljoni dollari väärtuses aktsiaid.

Ametlike andmete kohaselt moodustab kinnisvarasektor 7,3 protsenti Hiina sisemajanduse koguproduktist. Analüütikute sõnul moodustab aga kinnisvaraga seotud tööstusharud kokku ligi kolmandiku Hiina sisemajanduse koguproduktist.

Hiina kommunistlik partei üritab kinnisvarakriisi leevendada. Kompartei pakub laenude puhul ajapikendust ja päästab välja likviidsuskriisis olevad kinnisvaraarendajaid.