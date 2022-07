Eesti ootab 10 000 doosi ahvirõugete vaktsiini saabumist

Eesti on tellinud 10 000 doosi ahvirõugete vaktsiini, selle kohalejõudmise aeg on seni veel ebaselge, ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

"Teatud dooside arv on tellitud, aga suure nõudluse tulemusena see Eestisse veel jõudnud ei ole, me loodame, et lähiajal jõuab," rääkis Dontšenko Vikerraadio saates "Uudis +".

Ta ei osanud öelda, millal vaktsiinid Eestisse jõuavad, kuid avaldas lootust, et see toimub nii kiiresti kui võimalik.

"Vaktsiini me tellime, kui ma mäletan õigesti, vist 10 000 doosi," lisas Dontšenko.

Vaktsiini sihtrühmadeks saavad Eestis peamiselt haigetega lähikontaktis olnud inimesed, kellel tekib oht nakatumiseks, rääkis terviseameti nõunik. "Nendel on näidustatud kokkupuutejärgne vaktsineerimine. Aga muidugi, tervet elanikkonda me vaktsineerima ei pea. Selline oht puudub," lisas Dontšenko.

Viitele, et mõnes riigis on otsustatud vaktsineerida ka riskeeriva seksuaalkäitumisega inimesi, vastas Dontšenko, et Eestis pole praegu seda otsustatud, kuid see seisukoht võib muutuda.

"Meie immuniseerimiskomisjon võttis hetkel seisukoha, et meil vaktsineeritakse kokkupuutejärgselt, ehk siis, kui on juba tekkinud risk, et inimene võib nakatuda. Ennetavat vaktsineerimist hetkel meil ei nähta ette, aga see võib ka muutuda," rääkis ta.

Lisaks on Eesti tellinud ka 72 doosi ahvirõugete ravimit Tecovirimat, aga ka see ei ole veel kohale jõudnud.

"Esialgu Eesti tellib endale, aga kui meil jääb midagi üle, siis me kokkuleppel Läti ja Leeduga jagame ka nendega seda ravimit," ütles Dontšenko.

Terviseameti nakkushaiguste ekspert rõhutas, et ahvirõuged on praegu selline haigus, kus inimene paraneb iseenesest ja vajalik on lihtsalt viibida isolatsioonis, vältida kontakte. "Võib-olla arst määrab mingisugused mittespetsiifilised ravimid. Tõesti on ka spetsiifiline ravi olemas, aga Eestis hetkel seda ravi veel ei ole, kuna see nõudlus on väga suur," märkis Dontšenko.