USA majandus kahanes eelmises kvartalis 0,9 protsenti

USA kaubandusministeerium (United States Department of Commerce) teatas neljapäeval, et USA majandus kahanes eelmine kvartal 0,9 protsenti. Tegemist on teise järjestikuse kvartaliga, mil USA majandus on kahanenud.

Kahte järjestikust majanduskahanemise kvartalit peetakse tavaliselt majanduslanguseks.

Inflatsioon jõudis eelmine neljapäev viimase neljakümne aasta kõrgeimale tasemele, vähendades ameeriklaste ostujõudu. USA Föderaalreserv on vastuseks jõuliselt tõstnud intressimäärasid, mis rahustas eluasemeturgu ja vähendas investeeringuid eramajadesse.

USA majandus on praegu ebatavalises seisus, mille käigus samaaegselt majanduslik väljund on nõrgenenud, kuid tööhõive on kõrge. Töötuse määr on riigis praegu kõigest 3,6 protsenti ja on samal tasemel püsinud viimased neli kuud.

Enamus majandusteadlasi, kellega Wall Street Journal suhtles eeldasid käesoleva aasta kolmandas kvartalis tugevat majanduskasvu, kuigi ka nende hinnangud on viimasel ajal pessimistlikumaks muutunud.

Finantsettevõtte Jefferies peaökonomist Aneta Markowska hindas, et praegu pole tegemist päris majanduslangusega, kuna majanduskasvu tõusu on pidurdanud eelkõige inflatsioon ja hinnašokk, mille mõju ei tohiks olla pikaajaline. Markowska hinnangul peaks aasta lõpuks majanduskasv olema 1,7 protsenti.

Majandusteadlaste hinnangul on USA majandust aasta esimeses pooles mõjutanud eripärased olud nagu inventuurikaupade kasv ettevõtete ladudes ning kõikumised impordis ja ekspordis. Kuna ameeriklaste tarbimisharjumused on hindade tõusu tõttu nihkunud toodetelt teenustele siis on paljudel ettevõtetel tekkinud kaupade ülejääk, mida püütakse allahindlustega maha müüa.

Esmaspäeval teatas Walmart, et peab osade kaupade hindasid langetama nii enda poodides kui ka Walmartile kuuluvas Sam Club hulgimüügiketis.

USA Föderaalreserv teatas kolmapäeval intressimäärade tõstmisest ning andis märku, et tõenäoliselt tõstab inflatsiooniga võitlemise eesmärgil intressimäärasid veelgi enam.

Analüütikute hinnangul peaks bensiini hinna langus alates juunikuisest tipuhinnast parandama ameeriklaste ostujõudu kolmandas kvartalis. Samuti on paljudel inimestel USA-s tekkinud koroonapandeemia tõttu saadud toetuste ja väiksemate kulutuste tõttu tekkinud rahalised säästud, mida saab nüüd hakata kulutama.

Moody analüütikute hinnangul on nö üleliigseid sääste USA majanduses 2,5 triljonit dollarit. Samas osa analüütikuid toob välja, et kulutatakse pigem eluliselt tähtsate asjade peale nagu autokütus, elekter ja toidukaubad. Paljud inimesed USA-s on näiteks vähendanud söögikohtade ja ilusalongide külastusi.