Eesti ettevõtted valmistuvad gaasimahu vähenemiseks sügisel

Eesti toiduainetetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepa sõnul teeb neid murelikuks see, et teemale pole pööratud rohkem tähelepanu.

"Kus on riigi plaan, kus on riigi kriisiplaan juhuks, kui gaasi ei jätku? Eestis on minu arust see väga suur risk toidujulgeolekule, sest toidutööstused ongi öelnud, et kui gaasi ei ole, siis osad tootmised, kus on suur gaasivajadus – keetmised, pastöriseerimised, kuumutamised –, jäävadki seisma. Kõikidel ettevõtetel on tehtud oma kriisiplaanid. A, B ja C," selgitas Potisepp.

Tema sõnul ootab liit valitsuselt kindlust, et sügisel toidutööstusel on gaas olemas.

Kaubamärkide Tere ja Farmi omanik Nordic Milk alustas kevadel mitmesaja tuhande euroste investeeringutega, et minna üle põlevkiviõlile.

"Me oleme alates kevadest võtnud ette tegevused energiakandja muutmiseks. Me oleme ühes tehases juba üle läinud ja kohe-kohe saame valmis ka teise tehase vahetuse ehk siis energiakandja gaasi vahetamiseks kütteõli vastu," ütles ettevõtte juht Ülo Kivine.

"Meie piimatööstustena töötame 24/7 ja meie autod lähevad juba öösel farmidesse ja kui meil ei ole gaasi ka üks päev, siis see on terve ahel, see puudutab farme, see puudutab lõpuks lõpptarbijaid ja riiuleid kaupluses," lisas ta.

Metalltaara tootja Metaprint tegevjuhi Martti Lemendiku sõnul ei ole neil enda masinaid võimalik viia üle põlevkiviõlile. Gaasi puudumisel lõpetavad masinad töö.

"Tehnoloogiliselt on paraku nii, et meil ei ole võimalik seda asendada põlevkiviõli või raskekütteõliga, sest tehnoloogiad nõuavad väga täpset juhtimist. Maagaas on üsna hea kütte-, energiaallikas, seda on üsna täpselt võimalik juhtida ja kui seda pole, siis lihtsalt need tehnoloogiad seiskuvad. Kui seda on vähem, siis tõenäoliselt, me töötame piiratud mahus. Rohkem väga siin midagi ette võtta ei anna, sest tehnoloogiat ennast vähem tarbima panna pole võimalik, sest see on protsessikirjeldusse väga täpselt kirja pandud," selgitas ta.

Eesti gaasinappuse puhul saab ettevõte viia osa oma tegevusest Hollandisse.

"Me saame vähendada gaasitarbimist eelolevaks talveperioodiks läbi selle, et viime osa oma tootmist ära Eestist Hollandi ettevõttesse, kus me usume, et Hollandi riigil on natukene parem gaasiturvalisus täna tagatud, kuna neil on kohapeal ka enda gaas olemas," ütles Lemendik.