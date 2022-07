ÜRO: Ukraina vilja eksport võib juba reedel alata

Oluline 29. juulil kell 06.55:

- ISW: Vene väed püüavad Bahmutis edeneda;

- Venemaa on tõendatult kaotanud üle 900 tanki ja 100 drooni;

- Ukraina raketirünnak tabas eeldatavat Vene vägede moonaladu Ilovaiskis;

- Zelenski: Mitte keegi ei toeta terrorismi rohkem kui Venemaa;

- Vene vägede kaudtules Hersoni oblasti pihta sai surma seitse inimest;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pihta tulistamist;

- ÜRO loodab, et esimesed viljasaadetised Ukrainast sadamatest võiksid alata juba sel reedel.

ISW: Vene väed püüavad edeneda Bahmuti suunal

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul püüavad Vene väed jätkata edenemist Bahmuti lähistel peale edukaid pealetunge Bahmutist kagust.

Tõenäoliselt keskenduvad Vene väed Bahmuti vallutamisele ja ei suuna pingutust Siverski võtmisele, kuid lõpliku hinnangu tegemiseks on IWS hinnangul liiga vara. Vene vägede kätte langes hiljuti Bahmuti lähistel asuv Vuhlehirska elektrijaam.

ISW hinnangul püüab Venemaa okupeeritud Ukraina alasid tugevamalt endaga liita sundides kohalikke elanikke kasutama Vene rublasid, koolides Vene õppekavasid ja sundides kohalikele peale Vene passid. Samuti on näha samme võltsreferendumite korraldamiseks okupeeritud aladel, et need Venemaaga liita.

Venemaa on tõendatult kaotanud üle 900 tanki ja 100 drooni

Sõltumatu sõjaanalüütika blogi oryxspioenkop tiim on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale lugenud kokku mõlema poole kaotusi tehnikas. Blogis arvestatakse ainult neid hävinud, kahjustatud võib vastasele langenud tehnikaühikuid, mille kohta on olemas selge pildiline tõend.

Oryxspioenkop blogi hinnangul on Venemaa praeguseks tõendatult kaotanud üle 900 tanki, millest 544 on hävitatud, 34 kahjustatud, hüljatud 49 ja Ukraina vägede kätte langenud 273. Samuti on tõendatud 507 lahingumasina kaotus.

Samuti on tõendatud vähemalt 100 mehitamata drooni kaotus, millest 51 on hävitatud ja 49 Ukraina vägede kätte langenud.

Ukraina on tõendatult kaotanud vähemalt 229 tanki, millest hävitatud 108, kahjustatud 5, hüljatud 8 ja vastase kätte langenud 107.

Kuna kaotuste arvestamisel võetakse arvesse ainult tõendatud kaotused, siis on tegelikult kaotused mõlemal poolel tõenäoliselt märksa suuremad.

Oryxspioenkop blogi andmetele tuginedes on Amsterdami ülikooli doktorant Fabio Votta teinud GitHub keskkonnas mõlema poole kaotustest visuaalse ülevaate.

Vene (punane joon) ja Ukraina (sinine joon) tõendatud sõidukite kaotused sõja jooksul Autor/allikas: https://github.com/favstats/uaconflict_equipmentloss

Ukraina raketirünnak tabas eeldatavat Vene vägede moonaladu Ilovaiskis

Sotsiaalmeedias levivad pildid plahvatustest ja suurest põlengust Ilovaiski linnas okupeeritud Donetskis.

Sarnased teated on Vene vägede poolt okupeeritud Brõlivka kohta Hersoni oblastis.

Zelenski: Mitte keegi ei toeta terrorismi rohkem kui Venemaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas USA senaatoreid, kes toetasid ühehäälselt parteideüleselt resolutsiooni, milles kutsutakse Ameerika Ühendriikide Riigidepartemangu lisama Venemaa terrorismi riiklike toetajate nimistusse.

"Võib vaadata ükskõik millist päeva Ukrainas alates 24. veebruarist ning on näha, et mitte keegi teine ei investeeri terrorismi rohkem kui Venemaa," ütles Zelenski.

Ukraina lõunapiirkonna väejuhatuse sõnul hukkus neljapäeval Lõuna-Ukrainas 28 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude lõunapiirkonna väejuhatuse sõjalises ülavaates anti teada, et lahingute käigus hukkus 28 Vene sõdurit ning kolm kolm tanki, kolm Msta-B haubitsat, radarisüsteem Zoopark-1, 11 soomustatud masinat ja neli Vene moonaladu.

Vene vägede kaudtules Hersoni oblasti pihta sai surma seitse inimest

Hersoni oblasti politsei teatas, et Vene vägede rünnakus sai viimase ööpäeva jooksul surma seitse tsiviilisikut. Samuti teatas politsei, et Vene üksused varastasid tsiviilisikute sõidukeid, et ületada Hersonis asuvat ja Ukraina poolt korduvalt pommitatud Antonivka silda.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pihta tulistamist

Sumõ oblasti kuberneri Dmõtro Žõvõtskõ sõnul tulistasid Vene väed oblasti erinevaid asulaid vähemalt 44 korda.

Viis inimest sai surma ja mitmed haavata erinevates Vene raketirünnakutes

Vene vägede raketirünnakus Võshorodi pihta, mis asub Kiievi lähistel, sai viga 15 inimest. Samuti tabas Kiievist 120 kilomeetrit kirdes asuvat Tšernihhivit 10 Vene raketti.

Kesk-Ukrainas tabasid Vene raketid Kirovohradi oblastis Kropõvnõtskõi linnas asuvat kooli. Raketirünnakus sai surma viis ja haavata 25 inimest. Linn asub Kesk-Ukrainas.

Kirovohradi oblasti juht Andrii Raikovitš teatas pressikonverentsil, et kaks Vene raketti tabas linnas asuva riiklikku lennuülikooli angaare. Raikovitš kinnitas, et üks hukkunu oli sõjaväelane. Hävisid ka kaks tsiviillennukid ja üks AN-26.

ÜRO loodab, et esimesed viljasaadetised Ukrainast sadamatest võiksid alata juba sel reedel

ÜRO abiprogrammi juht Martin Griffiths teatas neljapäeval, et vilja eksport Ukraina musta mere sadamate kaudu võib alata juba käesoleva nädala reedel. Griffiths tunnistas samas, et veel on lahendamata küsimusi laevade ohutu transpordi tagamiseks.

Griffithsi sõnul püüavad ÜRO, Türgi, Vene ja Ukraina ametiisikud Istanbulis detailides osas kokkuleppele jõuda.

Griffiths kinnitas ka, et ÜRO tahab esimesel võimalusel ÜRO toiduabiprogrammi tarbeks osta Ukraina vilja.

ÜRO ametnik kinnitas, et viljalaevade inspekteerimine toimub tõenäoliselt Bosporuse väinas asuvas sadamas. ÜRO ja Türgi esindajad kontrollivad viljalaevad üle, et nad ei sisaldaks relvastust.

Samuti lisas Griffiths, et kõneluste käigus oli juba varakult teada, et Ukraina sadamate korralik demineerimine võib võtta kuni neli kuud aega.