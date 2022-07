Raport: Frontex vaikis maha Kreeka pagulaste tagasisaatmise Türki

Euroopa pettustevastane amet (OLAF) leidis oma 129 lehekülge pikas raportis, et Frontexi endine juht Fabrice Leggeri oli kaasosaline Kreeka piirivalve pingutustes suruda Egeuse Mere kaudu saabunud migrandid ja sõjapõgenikud otse üle mere taas Türki.

Raportile eelnesid mitmed süüdistused humanitaarabi pakkuvatelt organisatsioonidelt, kes süüdistasid Frontexit Kreeka kaasaitamises inimõiguste rikkumises.

Raportit on näinud nii Saksa ajakiri Der Spiegel, Prantsuse ajaleht Le Monde ja uuriv ajakirjanduslik rühmitus Lighthouse Reports.

"Selle asemel, et tagasisaatmisi [merre] ära hoida, tegelesid Leggeri ja tema tiim juhtumite varjamisega. Samuti valetati Euroopa Parlamendile ja varjati asjaolu, et mõnikord agentuur ka toetas tagasisaatmisi Euroopa maksumaksja rahaga," kirjutas Der Spiegel.

OLAF-i juurdlus tuvastas, et vähemalt kuue tagasivedamise puhul kasutati Frontexi kaasrahastatud piirivalvealuseid, teatas Der Spiegel.

Ühe intsidendi raames 2020. aasta augustis filmis Frontexi lennuk Kreeka piirivalvureid, kes vedasid enda järel 30 migrandiga kummipaati tagasi Türgi vete poole, kuigi nad oleks pidanud viima nad juba Kreeka maismaale. Selle asemel, et Kreeka piirivalvele vastu seista, otsustas Frontex lõpetada Egeuse merel lennukitega patrullimise, teatades, et neil on lennukeid vaja teistes kohtades, kirjutas Der Spiegel.

OLAF-i uurijate kätte jõudis ka käsitsi kirjutatud paber, kus oli kirjas, et Frontexi juhtkond otsustas lennupatrullidest Egeuse merel loobuda, selmet näha Kreeka seaduserikkumisi.

Kreeka valitsus on nn tagasisaatmisi merel alati eitanud. Kreeka migratsiooniminister Notis Mitarachi ütles neljapäeval ajakirjanikele, et ta on tutvunud raporti kokkuvõttega, milles ei nähta süüd Kreekal. Minister kinnitas, et Kreekal on õigus kaitsta oma välispiire ning samuti on Euroopa Liidul õigus kaitsta oma välispiire.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock külastas Frontexi bürood Ateenas ning kinnitas, et on toimunud Euroopa Liidu õiguse vastased tagasisaatmised. Samas rõhutas Baerbock, et meetmed selle vastu võeti kiiresti vastu. Baerbock mainis ka, et kohapeal võiks olla rohkem inimõiguste vaatlejaid.

Ajalehe Der Spiegel hinnangul jätab raport Leggerist väga kehva pildi ning raporti paljastused olevat mänginud olulist rolli Leggeri tagasiastumise otsuses eelmine aprill.

Euroopa Komisjoni esindaja teatas, et Frontexi juhtimise muutmiseks on vastu võetud palju meetmeid. Praegu on Frontexi ajutine juht alates juulist Aija Kalnaja.

Leggeri oli pikalt Frontexi eesotsas ning tema ametis oldud ajal suurenes agentuur märgatavalt. Frontex plaanib enda personali suurendada, et aastaks 2027 oleks Euroopa Liidu välispiiri jälgimas 10 000 inimest.