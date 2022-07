Asekantsler: Venemaa kardab Dnepri läänekaldal kotti jääda

"Praegu on Vene relvajõudude põhipingutus jätkuvalt sama – nende eesmärk on hõivata kogu Donbassi ala ehk Luhanski ja Donetski oblast. Seal näeme ka intensiivsemat kaudtuld ja suuremat rünnakuintensiivsust, seda eelkõige Siverski ja Bahmuti linna vallutamiseks," rääkis Abel reedel kaitseministeeriumis antud briifingul.

Nende kahe linna vahe on ainult 35 kilomeetrit ning selle jooneni jõudmine avab Venemaale rünnakusuuna Slovjanski ja Kramatorski ründamiseks, mis on viimased seni veel vallutamata alad Donetski oblastis ja nende hõivamisega oleks kogu Donbass Venemaa käes, seletas Abel.

Ukraina valmistub vasturünnakuks Hersonis

Abel juhtis ka tähelepanu teadetele Ukraina vägede ettevalmistustele suureks vasturünnakuks Hersoni oblastis, mis tõotab tema sõnul saada lähitulevikus uueks kuumaks piirkonnaks sõjategevuses, kuna Vene väed võivad Dnepri läänekaldale lõksu jääda.

Ukrainlased on saavutanud väikest edu Hersonist läänes ja põhjas. Vene relvajõududele on aga eriti valus Antonovski ja ühe teise olulise silla purustamine Dnepril, mis häirib tõsiselt nende logistikat ja on praegu nende üks suurimaid sõjalisi muresid, rääkis asekantsler.

Venemaa on asunud saatma oma Ida-Ukrainas asuvaid üksusi üle viima Hersoni ja Zaporižžja piirkonda, mis näitab, et Venemaal on tõsine mure, tõdes Abel.

Lisaks üritavad Vene üksused luua Dneprile täiendavaid ületamiskohti, rajavad pontoonsildasid üle jõe, kuid see on keeruline, kuna jõgi on ligi kilomeeter lai ja paljudes kohtades on jõe kaldad pehmed.

Lisaks ulatuvad Ukraina väed mitmel pool Vene üksusi seal suurtükkidest tulistama.

"Seega on Venemaa mure, et Dnepri läänekaldal asuv väekoondis ei jääks kotti ega seda ei hävitataks Ukraina vasturünnakus," rääkis Abel.

Venemaal mure ka personaliga

Lisaks on näha, et Vene relvajõududel on probleeme sõjaväelastega, eelkõige rivist välja langenud ohvitseride ja spetsialistide asendamisel, märkis Abel.

"Rauda (sõjaväetehnikat ja laskemoona – toim.) venelastel on – seda muret ei ole. Jah, nad on ära kasutanud väga palju täppismoona, aga see on asendatud niinimetatud lollide pommidega, mis ei taba nii täpselt, kuid on siiski kasutatavad. Aga põhiprobleem on isikkoosseis – eelkõige ohvitserid ja spetsialistid. Neid on keerulisem asendada, kuna nende väljaõpe võtab pikalt aega," selgitas asekantsler.

Tema sõnul on küll värvatud vange, kellele antakse väljaõpe kolme nädalaga, aga see on reakoosseis ja sisuliselt kahuriliha. "Aga mõtlev koosseis, kes päriselt sõjas tulemuse annavad, on päris probleem. Ja see on valus. Selle asendamine ei ole nii lihtne," tõdes Abel.

Teiseks annab indikatsiooni Venemaa suurtest kaotustest see, et väidetavalt käib suur tsiviilmeedikute värbamine armeesse, kuna sõjaväehaiglad ei suuda toime tulla haavatute suure arvuga, lisas Abel.

Vene kaudtule siht on lääne relvaabi

Kommenteerides Vene raketilööke Ukraina territooriumile, tõi Abel esile, et selle sihiks võib olla lääne relvaabi, Ukraina reservväelaste väljaõpe ning elanikkonna moraali võitluskahjustamine.

Venemaale teeb suurt muret Lääne massiivne relvastusabi Ukrainale, mida aina rohkem riiki saabub, ütles Abel ja tõi välja Slovakkia lubatud hävitajad, poolakate tankid ning USA tarnitavad suurtükid.

Vene raketilöökide arusaamatud tabamispunktid annavadki tunnistust, et nad püüavad rünnata vaheladusid, kus nende arvates võis asuda Lääne relvatust.

Teine kaudtule eesmärk on häirida Ukraina reservväelaste väljaõpet – et Ukraina ei saaks koguda suurt väge, millega okupeeritud territooriume vabastama asuda.

Viimaseks eesmärgiks on ka mõjutada Ukraina inimeste võitlustahet – soovi võidelda vastasega ja kaitsta oma kodumaad, lisas Abel.

Asekantsler tõi ka välja Venemaa püüdlused liita Tauria rahvavabriigi nime all okupeeritud alad Hersoni ja Zaporižžja oblastis.