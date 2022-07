Bloomberg: Hiina proovis salaja TikTokis propagandat levitada

2020. aasta aprillis sai TikToki Euroopa piirkonna tippjuht Elizabeth Kanter kolleegilt sõnumi. Sõnumis oli kirjas, et Hiina valitsusega seotud ametkond tahab liituda TikTokiga. Amet ei tahtnud, et see konto oleks seotud Hiina valitsusega. Konto eesmärk oleks olnud reklaamida sisu, mis tutvustab Hiina parimaid külgi, teatas Bloomberg.

TikToki omanik on Hiina tehnoloogiafirma ByteDance. Kanter ja ByteDance'i juhtkond lükkasid selle taotluse tagasi. Nad nimetasid seda taotlust liiga "tundlikuks".

"Keeldusime sellest pakkumisest, kuna arvasime, et sellise konto loomine rikuks meie kogukonna reegleid," ütles TikToki pressiesindaja.

TikTokis tegutsevad mõned Hiina riigi hallatud kontod. TikTokis omab kontot ka Hiina saatkond USA-s. Kõik need kontod on aga avalikult seotud Hiina valitsusega.

Esmaspäeval ütles Suurbritannia valitsuse välisminister Liz Truss, et Hiina valitsusega seotud ettevõtete tegevust tuleb rohkem kontrollida. Truss tahab saada järgmiseks Suurbritannia peaministriks.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian kritiseeris Trussi tehtud märkusi.

"Ma tahan sellele Briti poliitikule selgeks teha, et Hiina kohta vastutustundetute märkuste tegemine, sealhulgas Hiina ohu õhutamine, ei saa lahendada inimese enda probleeme," ütles teisipäeval Zhao.

ByteDance'i seotus Hiina valitsusega tekitas juba varem küsimusi. 2020. aasta septembris süüdistas Donald Trumpi administratsioon TikToki, et platvorm on kommunistliku partei hääletoru.

Hiina valitsus kasutab riigis erinevaid meelelahutusplatvorme, et noorte hulgas propagandat levitada. Kommunistliku partei noorteosakond tegutseb aktiivselt Hiina TikTokis Douyin. Osakonnal on umbes kaheksa miljonit jälgijat.

Douyin töötab TikTokist eraldi üksusena. Mõlemad platvormid keskenduvad videote jagamisele, kuid Douyin peab sisu jagamisel järgima Hiina seadusi.