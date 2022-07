Täna on olavipäev.

Kui mujal Eestis võib see üsna märkamatuks jääda, siis Vormsi saarel on see üks aasta olulisemaid tähtpäevi, mis toob kokku nii saare püsielanikud kui ka rannarootsi päritolu inimesed kaugemalt. Vormsil käis Juhan Hepner.