Prantsuse hävitajad pidid oma vahetuse ajal sekkuma 15 korral

"Igapäevaselt NATO hävitajad tegelevad Eesti ja teiste Balti riikide õhuruumi kontrolliga, nad teostavad tuvastuslende, nad jälgivad, et õhuliiklusreegleid jälgitakse. Vajadusel nad siis tuvastavad vaenulikke lennukeid, kes ei järgi neid reegleid ning neil on ka õigus sundida vaenulikku lennukit meie riigipiirest lahkuma," rääkis kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa liidu osakonnajuhataja Madis Roll.

Operatsioonid kestavad kaks tundi. Selle aja jooksul lendavad hävitajad Balti riikide kohal. Kohapeal oleva Prantsuse majori sõnul on nad pidanud mitmel korral ka sekkuma.

"Me sekkusime siin kokku 15 korral: transpordilennukid, Venemaa hävitajad, kes liikusid Kaliningradi. Nii et see on koht, kus meil on väga palju võimalusi, kus saame tugevdada enda taktikaid, viisi, kuidas koos töötame ja muidugi näidata enda ühtsust NATO liikmetega. Me oleme siin, et kaitsta Balti riikide õhuruumi," Balti õhuturbe Prantsuse kontingendi ülem major Lois "Tome".

Väeosa juhi sõnul ei ole see nagu tavaline missioon.

"Siin on teistmoodi, sest me oleme piiril. Aga selle jaoks me treenime ning see on väga kasulik, et olla valmis iga kell," lisas Prantsuse kontingendi ülem.

Lois ütles, et kunagi ei tea, millal on päriselt vaja relvi kasutada.

"Kui häirekell heliseb, siis on see alati hetk, kus su süda lööb kiiremini kui tavaliselt, sest sa tõused õhku ja ei tea, millised on sihtmärgid, millesse peab sekkuma. Kõik on lahtine. Sa oled siin relvastatud lennukitega ning kohtud teiste samasugustega, nii et sa pead valmis olema kõigeks."

Järgmisest nädalast võtavad prantslastelt teatepulga üle Saksa sõdurid, kes tulevad enda Eurofighter Typhoon hävitajatega.