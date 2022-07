Lääne naftahiiglased teenisid rekordilise kasumi

USA suurim naftafirma Exxon teatas reedel, et firma kasum kasvas 17,9 miljardi dollarini. See oli firma läbi aegade kõige suurem kasum, eelmisel aastal oli firma kasum umbes neli korda väiksem, vahendas The Wall Street Journal.

Exxoni rivaal Chevron teatas reedel, et teenis samuti rekordilise kasumi, 11,6 miljardit dollarit. Eelmisel aastal samal perioodil oli Chevroni kasum 3,1 miljardit dollarit.

"Nõudlus taastub ja meil pole suutlikkust seda rahuldada. See on kaasa toonud rekordilised rafineerimismarginaalid. See on mõne aasta hinnakeskkond," ütles Exxoni juht Darren Woods.

Neljapäeval teatas Shell oma teisest järjestikusest rekordilisest kvartalikasumist. Firma kasum oli 16,7 miljardit dollarit.

USA-s tekitab naftagigantide äriedu üha suuremat rahulolematust. Riigis toimuvad sügisel vahevalimised. "Me tagame, et kõik teavad Exxoni kasumit. Exxon teenis sel aastal rohkem raha kui jumal," ütles juunis president Joe Biden.

Biden tahab samas, et energiafirmad suurendaksid nafta- ja gaasitootmist ning rafineerimisvõimsust. Valge Maja proovib riigis autokütuse hinda langetada.

Exxon teatas, et suurendab järgmise aasta alguses Texase osariigis asuva rafineerimistehase tootmisvõimsust. Samuti lubas firma suurendada naftatootmist.

"Need investeeringud aitavad suurendada tootmist ajal, mil maailm seda kõige rohkem vajab," ütles Exxoni finantsjuht Kathryn Mikells.

Ukraina sõda mõjutab jätkuvalt globaalset nafta- ja gaasiturgu, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reede õhtul umbes 110 dollarit barreli kohta.