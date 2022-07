Hispaania peaminister soovitab energiasäästu nimel lipsust loobuda

"Ma tahan juhtida kõigi tähelepanu sellele, et ma ei kanna lipsu," ütles Sanchez pressikonverentsil. "See näitab, et me kõik saame energia kokkuhoidu panustada."

Kõrged temperatuurid on pannud tugeva surve alla Euroopa energiasüsteemid ning ühtlasi teevad murelikuks gaasisäästmise väljavaadete suhtes olukorras, kus Venemaa gaasi kasutamist üritatakse piirata.

Lipsuteemalt märksa tõsisemal toonil edasi minnes teatas Sanchez, et järgmisel nädalal tutvustab Hispaania valitsus uusi meetmeid varustuskindluse parandamiseks ja energiasäästuks.

Seniks aga: "Ma olen palunud ministritel, kõigil avalikel teenistujatel ja ma palun ka erasektorit, kui te juba pole seda teinud, siis ärge kandke tungiva vajaduseta lipsu, kuna seda tehes läheme vastuollu energia säästmisega, mis on meie riigile nii oluline."

Reedel oli Madridis sooja 36 kraadi ja Sevillas 39 kraadi.

BBC andmetel pole Sancheze üleskutse erakordne. Näiteks 2011. aastal algatas Jaapan kampaania, millega julgustati kontoritöötajaid suviti kergemat riietust kandma.