Ukraina nimetab sõjavangide ründamist Venemaa provokatsiooniks

Ukraina sõjavägi teatas laupäeval kahe moonalao ründamisest Hersoni oblastis

Ukraina lõunapiirkonna staap teatas edukatest rünnakutest Vene vägede vastu Hersoni oblasti kandis, mille raames hävitati kaks moonaladu, mitmeid tanke ja iseliikursuurtükke. Rünnakutes hukkus hinnanguliselt 105 Vene sõdurit lõunapiirkonna staabi hinnangul.

Samuti on Ukraina teatel katkenud raudteeühendus okupeeritud Hersoni linnaga üle Dnepri jõe. See raskendab veelgi Vene vägede logistikat Hersoni linnas ja oblastis.

Viimastel nädalatel on Ukraina korduvalt edukalt rünnanud Dnepri jõe sildu.

Hersoni oblastinõukogu liige Juri Sobolevski palus Telegrami kaudu Hersoni elanikel püsida Vene moonaladudest eemal.

Hersoni oblasti juhi Dmõtro Butri sõnul sai rünnakutes eriti tugevalt kannatada Berislavi piirkond, mis asub üle jõe Kakhovka hüdroelektrijaamast.

Ukraina sõnul on sõjavangide ründamine Vene provokatsioon

Vene võimud teatasid, et 40 Ukraina sõjavangi sai surma ja 75 haavata kui okupeeritud Olenivka vanglat tabas raketirünnak. Venemaa teatel ründas Ukraina iseenda sõjavange, kuid Ukraina võimude teatel on tegemist Venemaa provokatsiooniga ning süüdistas rünnakus Wagneri palgasõdureid.

Venemaa toetatud separatistide esindaja sõnul on hukkunuid 53 ning sama esindaja süüdistas Kiievit vangla ründamises USA päritolu HIMARs rakettidega.

Ukraina relvajõudude teatel ründas Venemaa ise Vene kontrolli all olnud sõjavange, et varjata nende kehva kohtlemist, diskrediteerida Ukraina relvajõude ja suurendada pingeid Ukraina ühiskonnas.

Ukrainlaste sõnul on selgelt näha, et rünnak sõjavangide vastu oli ette kavatsetud, kuna sõjavangid viidi uude asukohta täpselt enne rünnakut ning Vene poole võitlejaid arutasid provokatsiooni korraldamist omavahel telefoni teel,.

Ukraina välisminister Dmitrõ Kuleba nimetas rünnakut Vene sõjakuriteoks.

Russia has committed another petrifying war crime by shelling a correctional facility in the occupied Olenivka where it held Ukrainian POWs. I call on all partners to strongly condemn this brutal violation of international humanitarian law and recognize Russia a terrorist state.

Rünnaku mõistis hukka ka Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja Josep Borrell, kes rõhutas muuhulgas, et Venemaa peab rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt tagama enda valduses olevate sõjavangide ohutuse.

Rahvusvaheline Punane Rist on lubanud aidata haavatuid evakueerida.

Ukraina on süüdistanud Venemaad 10 000 sõjakuriteos enda territooriumil.

USA ja Vene välisministrid arutasid reedel Ukraina viljaekspordi kokkulepet

Venemaa välisministri Sergei Lavrovi sõnul ei täida Washington varasemat kokkulepet, kuna Vene toidukaubad ei ole veel sanktsioonide alt välja võetud.

USA välisminister Anthony Blinken hoiatas Venemaad, et maailm ei hakka kunagi tunnistama Venemaa territoriaalseid nõudmisi Ukrainas. Samuti arutati telefonikõne ajal Venemaal vangistatud USA kodanike olukorda.

I spoke with Russian Foreign Minister Lavrov today to press for the release of U.S. citizens Brittney Griner and Paul Whelan, who are wrongfully detained. I also urged Russia to honor its commitments regarding the export of Ukrainian grain. pic.twitter.com/6zrRd1rNGT