Endise Moskva pearabi sõnul on Vene juutide olukord riigis halvenemas

Iisraelis eksiilis elav Moskva endine pearabi hoiatas neljapäeval, et Vene juute ootavad ees rasked ajad, kuna suhted Venemaa ja Iisraeli vahel on pingestumas, vahendab The Moscow Times .

Moskva pearabi Pinchas Goldschmidt lahkus Venemaalt märtsis, kuna ei toetanud Venemaa kallaletungi Ukrainale.

Goldschmidt ütles ajakirjandusele, et kuigi Vene juudid sõda ei toeta survestati Vene juudi kogukonda võimude poolt sõda toetama.

Goldschmidti sõnul on olukord murettekitav ning Vene juutide jaoks on "horisondil mitmed tumedad pilved" ja täpsustas, et juutide turvalisus ja tulevik Venemaal sõltub Iisraeli ja Venemaa omavahelistest suhetest.

Iisraeli riik on püüdnud hoida ettevaatlikku poliitilist joont suhetes Moskvaga, kuna Vene vägedega peab koordineerima Süüria õhuruumi kasutamist, mille kaudu Iisrael tihti Süürias rünnakuid läbi viib.

Šveitsis sündinud Goldschmidt tunnistas, et tal oleks praegu võimatu Venemaale naasta. "Kui ma oleksin otsustanud jääda Moskva pearabiks, siis ma ei oleks saanud vabalt saanud sõna võtta ohustamata juudi kogukonda riigis."

Goldschmidt kinnitas, et ta on valmis olema eksiilis kuniks poliitiline olukord Venemaal muutub.

Iisraeli eelmine peaminister Naftali Bennett vältis Venemaa kallaletungi Ukrainale kritiseerimast ning rõhutas Iisraeli lähedasi suhteid Venemaaga.

Bennetti järeltulija Yair Lapid on samas Venemaa invasiooni hukka mõistnud.

Analüütikute sõnul on Lapidi kriitilisem retoorika tingitud Vene võimude käitumisest. Venemaal suleti juudi agentuur, mille kaudu aidati Vene juutidel Iisraeli emigreeruda.

Lapid hoiatas tollal Moskvat, et organisatsiooni sulgemisel saavad olema tõsised tagajärjed kahe riigi vahelistele suhetele. Kremli sõnul on see otsus ülepolitiseeritud ja tegemist oli pelga juriidilise sammuga.

Praeguseks suletud juudi agentuuri hinnangul on Venemaalt alates invasiooni algusest lahkunud Iisraeli 16 000 Vene juuti. Goldschmidti hinnangul on Venemaal lahkunud aga pea 30 000 topeltkodakondsusega juuti.

Rabi sõnul lahkuvad Venemaalt paljud juudid kartuses, et varsti kehtestatakse Venemaal taas uus "raudne eesriie" ehk igasugune riigist väljumine keelustatakse.

Mõnede ekspertide sõnul oli Venemaa otsus sulgeda juudi agentuur pelk soov piirata üldiselt riigist lahkumist, kuna soovitakse emigratsioonilainet aeglustada.

Goldschmidti sõnul peaks Venemaa lõpetama sõja Ukrainas kui ei taha ilma jääda oma parimatest teadlastest ja loovinimestest.

Juudi agentuur, mis aitas Vene juutidel Iisraeli emigreeruda, tegutses Venemaal alates 1989. aastast.

Iisraeli 9,4 miljonist elanikust ligikaudu miljon on pärit endise Nõukogude Liidu territooriumilt.