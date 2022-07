Vene spiooni süüdistatakse USA-s ühiskonna lõhestamises

Reedel esitati USA justiitsministeeriumi poolt süüdistus 32-aastasele Aleksandr Viktorovitš Ionovile. Süüdistatav viibib praegu Moskvas ja ta kurtis esitatud süüdistuse osas sotsiaalmeedias.

USA ametivõimude hinnangul ilmestab tema käitumine Vene valitsuse jõupingutusi sekkuda USA poliitilistesse protsessidesse, kujundada avalikku arvamust ja lõhestada Ameerika Ühendriikide ühiskonda.

Ionovit peetakse Vene FSB spiooniks ja FSB-d omakorda peetakse Nõukogude Liidu KGB järeltulijaks. Ionovi põhiline sihtmärk oli afroameeriklaste inimõiguslaste grupp, kes paikneb Florida osariigis St. Peterburgi nimelises linnas. Nendega koos pidas Ionov YouTube'i kaudu seminari, milles toetati Venemaa kallaletungi Ukrainale.

Samuti süüdistati Ionovit California osariigi separatismi rahastamises. Kolmas Ionovi huvi oli Californias paiknev organisatsioon, mis võttis sihiks sotsiaalmeediahiidude kritiseerimise, kuna nood piirasid Venemaa sõnumite levi alates sõja puhkemisest.

Süüdistuse eest vastutav FBI eriagent David Walker nimetas neid viimaseid Venemaa pingutusi destabiliseerida Ameerika Ühendriikide ühiskonda kõige räigemateks rikkumisteks mida FBI on näinud.

Samal päeval kui Ionovile esitati süüdistus tegi FBI St. Peterburgis Aafrika Rahvaste Sotsialistliku Partei (African People's Socialist Party) peakontoris läbiotsimise.

Kohtudokumentide järgi on tuvastatav, et organisatsiooni juhid olid teadlikud, et Ionov ja temaga seotud isikud olid välisvalitsuse agendid. Organisatsiooni agitatsiooni ja propaganda eest vastutav Akile Anai tunnistas Daily Mailile, et läbiotsimine toimus, kuid organisatsioon ei ole Ionovilt ega üheltki teiselt Vene salateenistuse töötajalt saanud rahastust.

USA ametivõimude sõnul värbas Ionov 2014. aastast 2022. aasta märtsini Florida, Kalifornia ja Georgia osariigis erinevaid isikuid ja organisatsioone, kes levitaks USA-s venesõbralikke poliitilisi jutupunkte. Ionov maksis kinni ka erinevate isikute visiidid Venemaal toimuvatele konverentsidele.