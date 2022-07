Oluline 31. juulil kell 10.10:

- Venemaa Musta mere laevastiku staapi Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaarel Sevastoopolis tabas pühapäeva hommikul õhurünnak, milles sai kuus inimest haavata. Linnas jäetakse ära kõik laevastiku päevale pühendatud üritused;

- Zelenski kutsus Donbassi elanikke Vene rünnaku eest lahkuma;

- Venemaa lubas Ukraina sõjavangide hukkumiskohta ÜRO ja Punase Risti eksperte;

- Ameerika Ühendriigid on käivitanud protsessi, et omandada Norralt õhutõrjesüsteem NASAMS selle järgnevaks üleandmiseks Ukrainale;

- Ukraina pühapäeval esitatud Venemaa sõjakaotuste hinnangu kohaselt on agressor sõja algusest alates kaotanud 40 830 sõjaväelast, 1763 tanki, 4004 jalaväe lahingumasinat ja 223 lennukit.

Vene Musta mere laevastiku staapi tabas õhurünnak

Venemaa Musta mere laevastiku staapi Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaarel Sevastoopolis tabas pühapäeva hommikul õhurünnak, milles sai kuus inimest haavata.

"Täna varahommikul otsustasid ukronatsid rikkuda meie merelaevastiku päeva. Laevastiku staabi hoovi tabas tundmatu objekt, esialgsetel andmetel oli see droon," teatas Sevastoopoli kuberner Mihhail Razvožajev.

Hilisema teate kohaselt tabas staabi hoovi isetehtud droon, mille küljes oli väikese võimsusega lõhkekeha.

Kuberneri teatel sai kaasnenud plahvatuses sai kuus staabi töötajat haavata, neist kahe vigastused on keskmise raskusastmega, ülejäänutel kerged. Hukkunuid rünnak kaasa ei toonud.

Kuberneri sõnul paanikaks põhjust ei ole, kuid kõik linnas toimuma pidanud Vene sõjalaevastiku päeva tähistamise üritused jäetakse turvalisuse kaalutlusel ära. Ta palus linnaelanikel hoiduda rahvakogunemistest.

Väidetavalt võidakse linnas tõsta terroriohu hinnangu taset.

Venemaa sõjalaevastiku peaparaad peetakse pühapäeval Peterburis, sellel osaleb ka president Vladimir Putin.

Zelenski palus Donbassi elanikel sõja eest ära tulla

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Donbassi veel Ukrainas käes olevatel aladel elavaid inimesi evakueeruma enne, kui nad Vene vägede ohvriks langevad.

"Kõik on korraldatud, täielik tugi ja abi – nii logistiline kui ka rahaline. Me vajame ainult inimeste enda otsust, kes ei ole seda seni veel teinud," rääkis Zelenski. Ta nimetas evakueerimist valitsuse otsuseks.

"Mida rutem see saab tehtud, mida rohkem inimesi Donetski oblastist lahkub praegu, seda vähem inimesi saab Vene armee tappa," ütles Ukraina president.

Zelenski kutsus ukrainlasi, kelle on võimalus rääkida Donbassi lahingupiirkonda veel jäänud inimestega, neid veenma lahkumise vajalikkuses.

Donbassi on jäänud "sadu tuhandeid inimesi, kümneid tuhandeid lapsi", lisas Zelenski.

Vene relvajõud on vallutanud suurema osa Donbassi regioonist - tervenisti Luhanski oblasti, kuid Donetski oblastist on osa veel Ukraina vägede käes ja seal käivad ägedad lahingud.

Venemaa lubas Ukraina sõjavangide hukkumiskohta ÜRO ja Punase Risti eksperte

Venemaa nõustus lubama Ukraina sõjavangide hukkumiskohta Donetski oblastis, mis on tema relvajõudude valduses, ÜRO ja Punase Risti eksperte.

"Vene Föderatsioon kutsus objektiivse uurimise huvides Olenivkasse, kus vanglat tabanud rünnakus sai surma suur hulk Ukraina sõjavange, ametlikult ÜRO ja Rahvusvahelise Punase Rist Komitee eksperdid," öeldakse sotsiaalmeediakanalis Telegram ööl vastu pühapäeva avaldatud Vene kaitseministeeriumi teates.

ÜRO on juba Ukrainale lubanud toetust Olenivka vanglarünnaku uurmisel.

Ukraina on nõudnud ÜRO-lt ja Punaselt Ristilt rünnaku, milles hukkus umbes 40 valdavalt Azovi rügemendi võitlejat, kes andsid ennast vangi Mariupolis pärast nädalatepikkusi kaitselahinguid, põhjalikku uurimist. Umbes 130 sõjaväelast sai haavata.

Ukraina relvajõudude väitel korraldasid sihiliku rünnaku vanglahoonele Vene üksused. Samas lükkasid nad tagasi Venemaa väited, et vangla sai tabamuse Ukraina armee tulistatud raketiga.

USA alustas õhutõrjesüsteemide NASAMS Ukrainale andmise protsessi

Ameerika Ühendriigid on käivitanud protsessi, et omandada Norralt õhutõrjesüsteem NASAMS, et see siis Ukrainale üle anda, teatas Pentagoni pressiesindaja laupäeval.

"Mul ei ole detailset infot tehingu kohta, aga oleme alustanud süsteemi hankimist," ütles USA kaitseministeeriumi esindaja. Ta ei osanud siiski veel öelda, millal saab õhutõrjesüsteemi Ukrainale üle anda.

Norra õhutõrjesüsteem NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) on mobiilne õhutõrjerakettide süsteem madalal ja keskmisel kõrgusel lendavate õhuobjektide tabamiseks. Selle laskakugus on olenevalt kasutatavatest rakettidest 20-180 kilomeetrit ning see suudab tabada õhuvahendeid, mis lendavad kuni 21 kilomeetri kõrgusel.

NASAMS-i keskmaa õhutõrjesüsteem on ka Leedu relvastuses.

Ukraina suurtükiväelane Harkivi oblastis puhkepausil. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 40830 (võrdlus eelmise päevaga + 160);

- tankid 1763 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 4004 (+9);

- lennukid 223 (+1);

- kopterid 190 (+0);

- suurtükisüsteemid 916 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 259 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 117 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 735 (+2);

- tiibraketid 174 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2902 (+13);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 80 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.