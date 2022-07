Guatemalas tulistati presidendi kaitsemeeskonda

Sõjaväelased peatasid kontrollpunktis auto, mis püüdis läheneda Huehuetenango piirkonda külastanud presidendi delegatsioonile, teatas Guetamala armee pressiesindaja. Autos olnud ründajad avasid sõdurite pihta tule, need tulistasid vastu.

President oli intsidendi ajal selle toimumispaigast umbes kahe kilomeetri kaugusel.

"Me teatama Guatemala rahvale ja rahvusvahelisele kogukonnale, et presidendiga on kõik korras ja ta viidi piirkonnast ära," teatas valitsus oma avalduses.

Üks ründajatest, kodakondsuselt mehhiklane sai tulevahetuses haavata, lisati valitsuse pressiavalduses. Teised lahkusid autol Mehhiko piiri suunas, mis asub sündmuskohast umbes 80 kilomeetri kaugusel.

Mehhiko sõjaväelased võtsid hiljem kinni neli guatemalalast, teatas Guatemala valitsus. Samuti leiti piiri lähistel Mehhikost kaks tulirelvaga lastavat granaati.

Mehhiko kaitseministeerium ei vastanud Reutersi palvele toimunut kommenteerida.