August algab sajuse ilmaga

Augusti esimene päev on Eestis sajune ning kohati on äikest.

Esmaspäeva öösel on pilvisus veel hõre, kuid vastu hommikut hakkab Lõuna-Eestis vihma sadama ja Kagu-Eestis on äikeseoht. Tuul puhub esialgu rahulikult ja õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Hommikul on Kuressaare - Jõhvi joonest lõuna pool pilves ja sajab vihma ning kohati on sadu tugev. Põhja pool on veel selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 5 kuni 11, Lõuna-Eestis ja Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 14 kuni 17 kraadi.

Päeval pilvisus kõikjal tiheneb ja vihmasadu laieneb üle mandri kirdesse, kohati on äikest ja sadu on tugev, sajuvõimalus on aga väiksem saartel ja looderannikul. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 5 kuni 11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Lääne-Eestis on 18 kuni 22 kraadi sooja, Ida-Eestis 15 kuni 18.

Õhtul sajab mitmel pool vihma ja kõige rohkem kallab Ida-Eestis. Tuul puhub eri suundadest 5 kuni 11, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 18 kuni 22, Ida-Eestis 15 kuni 18 kraadi.

Teisipäevaks on suurem sadu möödas, aga hoovihmavõimalus säilib. Kolmapäevast tekib taevasse selgemaid laike juba rohkem ning pärast seda on ülekaalus päike. Suvele omaselt tõusevad ka õhutemperatuuri keskmised, jõudes nädala arenedes maksimaalselt lausa 27 kraadini.