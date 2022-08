Ukraina teatas, et Venemaa on liigutamas osa vägesid Donetskist Lõuna-Ukrainasse. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina relvajõud nende tulekuks valmis. Ukraina relvajõudude lõunaringkonna staap teatas nelja laskemoonalao hävitamisest. Mõkolajivi linna tabas sõja suurim Vene raketirünnak.

Oluline 1. augustil kell 8.22:

- Briti luure hinnangul on Vene väed on Donbassis aeglaselt edenenud;

- Ukraina sõnul ründab Venemaa 60 korda rohkem tsiviilsihtmärke kui sõjalisi sihtmärke;

- ISW: Venemaa võib tahta taas rünnata Harkivi linna maavägedega;

- Zelenski: Venemaa ei ole strateegiliselt võimeline sõda võitma;

- Ukraina teatas nelja Vene laskemoonalao hävitamisest Lõuna-Ukrainas;

- Vene raketirünnakus Mõkolajivi linnale hukkus kaks ja sai haavata kolm;

- Zelenski: Ukraina saak võib see aasta tulla tavapärasest poole väiksem;

- Zelenski kutsus Donetski elanikke piirkonnast lahkuma.

Briti luure: Vene väed on Donbassis aeglaselt edenenud

Ühendkuningriigi regulaarse rindeülevaate hinnangul on Venemaa jätkanud taktikalisi rünnakuid Bahmuti suunal edenedes sealkandis aeglaselt. Samuti hindavad britid, et Venemaa liigutab arvestatava osa enda vägesid Donbassist Lõuna-Ukrainasse.

Venemaa on tõenäoliselt aru saanud, et Donbassi kaudu on keeruline edeneda, kuid Zaporižžja rinne võib võimaldada Vene vägede edasitungi.

Ukraina sõnul ründab Venemaa 60 korda rohkem tsiviilsihtmärke kui sõjalisi sihtmärke

Ukraina disinformatsiooniga võitlemise keskuse andmetel on Venemaa rünnanud Ukrainat 17 300 korral. Keskuse hinnangul on Vene väed alates veebruarist rünnanud tsiviilobjekte 60 korda rohkem kui sõjaväelisi sihtmärke. Keskuse hinnangul on hävinud pooled elamuhooned Mariupolis, Harkivis, Tšernihhivis, Butšas, Severodonetskis ja Lõssõtsanskis.

ISW: Venemaa võib tahta taas rünnata Harkivi linna maavägedega

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul jätkavad Vene väed kohalikul tasemel rünnakuid Izjumis, et seada valmis võimalikku uut rünnakut Harkivi oblastisse või lausa Harkivi linna peale. Vene vägede edenemist Harkivi oblastis peabad mõttekoja analüütikud väga ebatõenäoliseks.

Krimmi okupatsioonivõimud süüdistavad Ukrainat Sevastoopoli ründamises droonidega, kuid Ukraina on rünnakut eitanud. Vene Ukraina poliitiku Olga Kovitidi sõnul ründasid Sevastoopolis asuvat mereväe peakontorit droonidega isikud Sevastoopoli enda territooriumilt. Ukraina mereväe ja Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni esindaja Serhii Bratšuk viitas kaude, et rünnak võis olla Vene libaoperatsioon.

Zelenski: Venemaa ei ole strateegiliselt võimeline sõda võitma

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses ülevaates, et kuigi Venemaa liigutab osa oma vägesid Donbassist Lõuna-Ukrainasse Zaporižžja ja Hersoni oblastisse on Ukraina relvajõud nende saabumiseks valmis.

Zelenski sõnul ei ole Venemaa strateegiliselt võimeline võitma sõda Ukraina vastu.

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas varem, et Venemaa on liigutamas osa üksuseid Slovianski suunalt Donetskist Lõuna-Ukrainasse.

Ukraina teatas nelja Vene laskemoonalao hävitamisest Lõuna-Ukrainas

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna staap teatas nelja Vene laskemoonalao, kaheksa soomustatud masina ning iseliikursuurtükkide ning miinipildujate hävitamisest Lõuna-Ukrainas.

Ukraina sõjaväe lõunaringkonna kõneisik Natalia Humenjuk teatas, et viimastel nädalatel on Ukraina väed hävitanud 15 Vene laskemoonaladu ja mitmeid sildu, sh Antonivka sild Hersoni oblastis.

Odessa oblasti esindaja Serhii Bratšuk teatas eraldiseisvalt Ukraina rünnakust Vene rongi pihta, milles hävis Krimmist toodud tehnika ja moon ning hukkus hinnanguliselt 80 Vene sõdurit ja ligikaudu 200 sai haavata.

Vene raketirünnakus Mõkolajivi linnale hukkus kaks ja sai haavata kolm

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevitši sõnul tabas linna pühapäeval 12 Vene raketti. Praegustel andmetel on vähemalt kaks inimest hukkunud ja kolm inimest saanud vigastada. Linnapea sõnul rünnati elamuid ja koole.

Pühapäeva hommikul hukkus Mõkolajivis ka Ukraina suurärimees Oleksii Vadaturski ja tema abikaasa kui nende maja tabas Vene rünnak. Vadaturski tegeles nisu, odra ja maisi ekspordiga.

Zelenski: Ukraina saak võib see aasta tulla tavapärasest poole väiksem

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval Twitteri kaudu, et Ukraina viljasaak võib osutuda tavapärasest poole väiksemaks. Zelenski sõnul on põhieesmärk vältida üleilmselt toidukriisi, mille tingis Venemaa kallaletung Ukrainale.

Zelenski kutsus Donetski elanikke piirkonnast lahkuma

Volodõmõr Zelenski tegi pühapäeva õhtul üleskutse Donetski elanikele, mille käigus palus piirkonna inimestel koheselt evakueeruda. Zelenski sõnul on siis piirkonnas vähem inimesi, keda Vene relvajõududel oleks võimalus tappa.