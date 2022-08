Politseile teevad muret vähekogenud mootorratturid

Sel aastal on mootorratturitega toimunud 55 liiklusõnnetust, kus on hukkunud üks ja vigastada saanud 57 inimest. Autojuhtidel ja jalakäiatel tuleb aga arvestada sellega, et mootorrattureid lisandub liiklusesse üha enam, tõdes Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reima.

"Seda võib küll öelda, et iga-aastaselt mootorratturite hulk meie tavaliikluses kasvab. Tuleb ka neid juurde, kes on esmalubade taotlejaid ja tuleb juurde ka neid, kes soetavad keskeas endale esimese mootorratta ja hakkavad sõitma. Rattureid on igat masti – on neid kes ostavad endale sportrattaid, on neid kes ostavad matkarattaid. Suures pildis nende arv on pidevas suurenemises," rääkis Reima.

Sageli satuvad mootorratturid avariisse vähese sõidukogemuse tõttu, märkis Reima: "Ratturitel, kellel ei ole staaži, tekib probleeme ratta talitsemisel kiirendamiste ja pidurdusmaade hindamisel. Unustatakse ära, et mootorratas kiirendab tunduvalt paremini kui autod, sellest on tingitud ka need ohtlikud möödasõidud, mida me igapäevastel teedel näeme ja teine pool on pidurdusmaa. Kui pidevalt liikluses ei osale ja praktilist kogemust ei ole, siis on nii mõnigi väljasõit tingitud sellest, et tahetakse ägedalt kallutada ja sõita ning hinnatakse pidurdusmaad valesti ja siis toimub ka väljasõit."

Suvel näeb liiklused hulgaliselt noori rollerijuhte, kes võivad lubasid taotlema hakata juba 14 aasta vanuselt.

Huvi rolleriga sõitma õppida ei ole nii suur kui mootorratta lubade tegemise vastu, ütles Sõiduõppe ABC autokooli juhatja Mart Laanemäe.

"Rolleriõpilastel on kohustuslikke sõidutunde rohkem kui kaks korda vähem kui B-katekooria õpilasel. Aga iseenesest on see küllaltki suur ettevõtmine noorele inimesele, kes tuleb rollerikoolitust tegema ja ta peab ka ise hästi hoolas olema, palju iseseisvat tööd tegema, et kõik need reeglid endale selgeks teha ja siis teistega võrdväärselt liikluses osaleda," rääkis Laanemäe.